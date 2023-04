反對零工納雇員抗爭 本周前進華府

加州聯邦眾議員凱利將在華府舉行聽證會,反對將合約工視為雇員的加州AB5法案。(美聯社)

加州 對零工勞工身分的長期抗爭本周將前進華府,帶領反對加州AB5法案的一名共和黨 聯邦眾議員,將在華府舉行一場聽證會,譴責這項法律和試圖將這項法律變成聯邦法律的人。

2019年通過的加州AB5法案限制雇主將雇員歸類為獨立合同工。長期以來,加州共和黨人不斷譴責這項法案,認為法案限制過於繁瑣,而將零工勞工視為獨立合同工反而對雇主和雇員都有利。

美國勞工部 已提出與加州AB5法案類似的聯邦指南,將大部分零工勞工重新歸類為有權享受企業福利的雇員。國會並沒有參與制定或實施指南的工作,但它可以通過立法來改變法律,共和黨人正在利用他們現在在眾議院的多數優勢,來表達他們對某些問題的不滿。

代表加州的聯邦眾議員凱利(Kevin Kiley)是眾議院教育與勞動力委員會(Committee on Education and the Workforce)主席,向來反對AB5法案的他發出聲明表示,這場在華府舉行的聽證會將強調「阻礙勞動和攻擊勞工的過度干預性聯邦政策」。

眾議院2020年和2021年通過了類似加州AB5法案的「保護組織權法」(Protecting the Right to Organize Act),允許獨立合同工組織工會,幾乎所有民主黨議員都投下贊成票,但2020年由共和黨占多數的參議院並未審議這項法律,2022年由民主黨占多數的參議院也沒有讓法案付諸表決。

儘管AB5法案獲得通過,於2020年正式成為法律,但它的命運十分曲折。包括Uber和Lyft在內的大企業斥資共2億2400萬元試圖推翻這項法律,以便讓其司機保持獨立合同工的身分 。而仍可將駕駛視為合同工的加州22號提案,雖然在2020年11月獲得59%選民的支持通過,但2021年3月就遭上訴法院推翻。

獲得拜登提名的美國勞工部長人選蘇維思(Julie Su)在擔任加州勞工與勞動力發展廳(California Labor and Workforce Development)廳長時支持AB5法案,但商業團體反對勞工部把在經濟上依賴雇主工作的勞工,歸類為雇員而非合同工的提議,這可能會對蘇維思出任美國勞工部長構成阻礙。