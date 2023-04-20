反對零工納雇員抗爭 本周前進華府

加州聯邦眾議員凱利將在華府舉行聽證會，反對將合約工視為雇員的加州AB5法案。（美聯社）

加州 對零工勞工身分的長期抗爭本周將前進華府，帶領反對加州AB5法案的一名共和黨 聯邦眾議員，將在華府舉行一場聽證會，譴責這項法律和試圖將這項法律變成聯邦法律的人。

2019年通過的加州AB5法案限制雇主將雇員歸類為獨立合同工。長期以來，加州共和黨人不斷譴責這項法案，認為法案限制過於繁瑣，而將零工勞工視為獨立合同工反而對雇主和雇員都有利。

美國勞工部 已提出與加州AB5法案類似的聯邦指南，將大部分零工勞工重新歸類為有權享受企業福利的雇員。國會並沒有參與制定或實施指南的工作，但它可以通過立法來改變法律，共和黨人正在利用他們現在在眾議院的多數優勢，來表達他們對某些問題的不滿。

代表加州的聯邦眾議員凱利（Kevin Kiley）是眾議院教育與勞動力委員會（Committee on Education and the Workforce）主席，向來反對AB5法案的他發出聲明表示，這場在華府舉行的聽證會將強調「阻礙勞動和攻擊勞工的過度干預性聯邦政策」。

眾議院2020年和2021年通過了類似加州AB5法案的「保護組織權法」（Protecting the Right to Organize Act），允許獨立合同工組織工會，幾乎所有民主黨議員都投下贊成票，但2020年由共和黨占多數的參議院並未審議這項法律，2022年由民主黨占多數的參議院也沒有讓法案付諸表決。

儘管AB5法案獲得通過，於2020年正式成為法律，但它的命運十分曲折。包括Uber和Lyft在內的大企業斥資共2億2400萬元試圖推翻這項法律，以便讓其司機保持獨立合同工的身分 。而仍可將駕駛視為合同工的加州22號提案，雖然在2020年11月獲得59%選民的支持通過，但2021年3月就遭上訴法院推翻。

獲得拜登提名的美國勞工部長人選蘇維思（Julie Su）在擔任加州勞工與勞動力發展廳（California Labor and Workforce Development）廳長時支持AB5法案，但商業團體反對勞工部把在經濟上依賴雇主工作的勞工，歸類為雇員而非合同工的提議，這可能會對蘇維思出任美國勞工部長構成阻礙。