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TikTok禁不禁 意見兩極

記者王若然／洛杉磯報導
參院情報委員會主席華納（Mark Warner）。（視頻截圖）
參院情報委員會主席華納（Mark Warner）。（視頻截圖）

中國字節跳動公司旗下的手機應用TikTok近期被熱烈討論，其是否會危及美國安全，應該如何限制該平台成為熱點話題。少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services，EMS）14日舉辦線上會議，邀請參院情報委員會主席華納（Mark Warner）等專家作客，暢談TikTok對美國安全的影響。

華納是「限制危及資通訊技術安全威脅法案」（RESTRICT）的起草人之一。該法案旨在規定，對於屬於外國政府的科技產品，應該把查禁或審核科技的權限，授予商務部。華納認為美國應該對TikTok作出限制，不應置之不理。他表示，自身對科技有一定了解，他相信科技對社會進步有很大意義，但是TikTok的最終所屬權在中國政府，如果中國政府願意，可以拿到所有美國TikTok用戶的資料。

華納解釋說，RESTRCT法案不僅針對TikTok，美國目前對外國科技產品都沒有一個明確全面的法律進行限制。此法案算是開了頭，拋磚引玉。他說，根據調查，TikTok用戶平均每天在此APP上花費90至100分鐘，用戶大多是年輕人，而有色人種的孩子使用的時間更長。

華納對TikTok主要有兩點疑慮，第一是TikTok的算法精妙，甚至比用戶本身更了解用戶。TikTok可以獲取美國用戶的資料，對美國安全造成威脅。其二是該平台可以是中國政府宣傳的潛在機器，例如宣傳侵略台灣等。美國很多人都在TikTok上獲取新聞。

目前有澳洲、歐洲數國以及印度在一定程度上禁止了TikTok。華納說，他明白TikTok是很多民眾獲取信息的來源，也明白很多人在該平台上賺收入，他並不希望TikTok完全消失，但可能通過出售公司等方式解決問題。

亞美公義促進中心(AAJC)代表楊約翰(John C. Yang)。（視頻截圖）
亞美公義促進中心(AAJC)代表楊約翰(John C. Yang)。（視頻截圖）

當天討論會的另外兩位嘉賓分別是亞美公義促進中心(AAJC)代表楊約翰(John C. Yang)，以及倡導言論自由的非營利組織美國筆會（PEN America）的項目主任Kate Ruane。兩位都主張不要禁止TikTok。楊約翰的觀點主要是目前沒有明確證據顯示北京政府通過TikTok監控美國人民，或對美國社會安全造成威脅，一切都只是理論。因此不能禁止TikTok。此外，對中國公司的APP進行制裁或禁止，反而會損害在美華人的形象，導致仇亞、反亞的不利影響。

美國筆會（PEN America）的項目主任Kate Ruane。（視頻截圖）
美國筆會（PEN America）的項目主任Kate Ruane。（視頻截圖）

Kate Ruane則認為，禁止TikTok是違反了美國言論自由權利。她說，法律規定美國民眾有權利選擇任何平台獲取信息。而美國很大一部分群體，每天的信息獲取都來自TikTok，如果TikTok被禁，將對這部分民眾造成不利影響。而美國禁止外國的媒體產品，無疑將對全球政府造成策略影響，其他國家可能效仿美國制裁和禁止外國企業。

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