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紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

房屋權狀險是騙局 針對年長者

編譯組／灣區10日電
加州一家公司透過宣傳與銷售計畫，在全國詐騙房屋業主，購買保險以免受「房屋產權竊盜」。律師指出，此問題實際上並不存在。(Getty Images)
加州一家公司透過宣傳與銷售計畫，在全國詐騙房屋業主，購買保險以免受「房屋產權竊盜」。律師指出，此問題實際上並不存在。(Getty Images)

舊金山市與聖地牙哥市檢察官表示，加州一家公司透過宣傳與銷售計畫在全國詐騙房屋業主，購買保險以保護他們房產免受「房屋產權竊盜」(home title theft)。律師指出，這個問題實際上並不存在。

舊金山市檢察官邱信福(David Chiu)表示，「Home Title Lock」公司是一個騙局。他指出，該公司製造一場「房屋產權竊盜」危機，藉此引起老年人屋主的恐懼，並欺騙他們購買許多地方政府免費提供的服務。

不過，市府單位並未起訴Home Title Lock，而是發出傳票，要求其提供自2019年以來資料，以了解客戶與廣告範圍、消費者舉報與監控房屋產權紀錄的方法。加州新法允許加州人口最多的城市與郡縣傳喚調查不公平競爭(unfair-competition)案件所需文件。邱信福透露，這些文件將有助於明白案件內容，並可能支持訴訟。

Home Title Lock全國營運經理費爾德(James Feld)則以聲明告知「紀事報」，公司尚未收到來自聖地牙哥或舊金山市檢察官辦公室的任何訊息。他表示，負責屋主採取保護措施保護他們的房屋與資產，但保險、警報系統、信用監控與所有其他措施，對防止產權詐欺沒有任何作用，一旦發生即構成犯罪，可能導致數年的法律糾紛，最壞情況是失去房屋。

公司標榜是「家庭產權保護領域領導者」，並以每月19.95元向客戶承諾「防止身分竊盜竊取房產」。Home Title Lock在網站稱，全球竊賊都以美國屋主為目標，偽造簽名、提交聲稱房屋已售出的法律文件，然後對房產進行貸款。

但是，邱信福與聖地牙哥市檢察官艾利特(Mara Elliott)表示，公司的廣告是基於虛假聲明：詐欺轉讓房屋產權很容易，將房產從實際所有者奪走，透過「鎖定」來防止詐欺轉讓房地產權。市檢察官指出，該公司實際所做只是在屋主產權被詐欺紀錄時，通知屋主。然而，詐欺性的產權轉讓相當少見，此外，根據加州法律，詐欺行為沒有法律效力，也無法剝奪屋主的房產。

邱信福指出，Home Title Lock廣告的目標是老年人客戶。根據加州的「反不公平競爭法」(Unfair Competition Law)，法官可停止他們認為具有欺騙性的廣告、下令向客戶退款，並對每次違規處以2500元民事罰款。

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