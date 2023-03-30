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收入、教育高…加州電動車主白人和亞裔占75%

編譯組／綜合報導
加州電動車比率最高城市居民中，75%以上是白人或亞裔。（Getty Images）
加州電動車比率最高城市居民中，75%以上是白人或亞裔。（Getty Images）

加州州府推展電動車，對抗氣候變遷的計畫雄心勃勃。根據這項計畫，從2026年的車型開始，加州零排放(zero-emission)電動車必須占所有銷售新車35%，隨後於2030年增加到68%，再於2030年達到百分之百零排放電動車銷售的目標願景。目標達成挑戰性極大，就以目前現狀而言，使用電動車比率較高的地區以白人、亞裔居民占多數，且這些地區大多數居民教育程度高、平均收入高。

加州電動車比率最高城市居民中75%以上是白人或亞裔，這些城市電動車占所有車輛比例10.9%至14.2%之間，除了阿瑟頓之外，還有巴洛阿圖、洛斯阿圖、柏克萊、聖塔蒙尼卡 (Santa Monica) 、新港灘 (Newport Coast) 等地。與這些白人、亞裔城市成明顯對比，電動車占有率最低的加州城市，居民一般以西裔、非洲裔為主。

加州西裔居民占95%以上的20個城市，包括金恩 (Kings) 、杜拉瑞 (Tulare)、佛萊斯諾 (Fresno) 、河濱 (Riverside) 、帝王 (Imperial) 等縣，居民擁有電動車比率為1%以下。此外加州17至20個非洲裔居民比例高的城市，居民擁有電動車比率在2.6%以下。

使用電動車比例高的地區，並非全然以白人居民為主，如加州使用電動車比例最高的20個郵遞區號，其中四個比例最高的居民為亞裔，如名列第14的佛利蒙郵遞區號94593中，四分之三以上居民為亞裔。

另根據CalMatters分析，家庭收入顯然與電動車使用率關係密切。電動車占有率最高的10個地區中，大多數中間家庭收入超過20萬元，遠高於全加州中間家庭收入的8萬4097元。

低收入社區，電動車幾乎聞所未聞。如加州士德敦(Stockton) 郵遞區號95202中間家庭收入為1萬6976元，電動車比率只有1.4%。

新款電動車價格就顯示這種經濟因素。如今年2月初出爐的新款電動車，平均價格為5萬8385元，比一般新款車高約9600元。雖然新電動車價格繼續調降中，且低端電動車起價只約2萬7500元。

加州工藝大學洪堡分校(California State Polytechnic University Humboldt)能源與氣候學副教授芬格曼(Kevin Fingerman)說，教育程度與收入高的白人族群傾向購賣電動車，主因是他們一般資源較多，而且也較傾向於採用新科技。

芬格曼說，加州採行快速將輕型車電動化政策，這個政策方向是對的，目前要注意到是資源均衡的問題。

他說，加州州府如要快速推動電動車政策，首先必須擴充加州公共充電與私人家庭充電設備，這才能減低駕駛人因車輛旅程限制、無法取得充電的焦慮感，進而影響到使用電動車的意願。另外電動車價格仍需繼續調降，否則競爭力不足。

電動車 加州 亞裔

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