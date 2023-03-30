遏遊民危機 紐森倡用Medicaid付租金

加州州長紐森提議使用Medicaid資金為民眾支付租金。（美聯社）

為了遏制不斷惡化的遊民 危機，加州 州長紐森（Gavin Newsom）正在考慮進行一些大膽的嘗試，例如，利用聯邦醫療資金來為遊民和有可能失去住所的人支付租金 。

美國禁止各州直接使用「聯邦醫療補助」（Medicaid）資金為民眾支付租金，但紐森要求拜登總統政府授權一項名為「過渡性租金」（transitional rent）的新計畫，提供依賴加州醫療安全網的低收入登記者最多六個月的租金或臨時住房。

紐森說：「我們沒有辦法憑一己之力做到，所以我一直在和總統討論這項計畫。」

紐森正在推動由加州版醫療補助計畫Medi-Cal為遊民提供住房補貼。他認為，對納稅人而言，為需要幫助的人支付租金，要比讓他們陷入危機或在醫院、療養院、監獄接受昂貴的護理要便宜。紐森在這次任期一開始時曾說：「醫師應該要能像開藥物處方一樣，為民眾開住房處方。」

不過，對租金中位數每月將近3000元的加州來說，這是一項冒險的嘗試，而大部分遊民聚集的沿海地區租金甚至更高。專家認為，拜登政府會審查醫療健保資金支付民眾租金的計畫，但鑑於加州住房危機的嚴重性，他們質疑這項計畫的有效性。

曾在歐巴馬政府擔任Medicaid總監的瓦奇諾（Vikki Wachino）說：「部分問題在於，這究竟是不是Medicaid份內的工作。但社會認為，住房不足等社會問題會造成健康問題。因此，我認為，聯邦政府會願意制定計畫來解決這個問題。」

據了解，拜登的Medicaid官員已經在俄勒岡州和亞利桑納州批准了類似的實驗計畫，加州的計畫其實是仿效這兩州的計畫。

根據官方估計，加州遊民人口占美國遊民人口總數的三成，但紐森坦言，加州實際的遊民人口遠高於此。高層官員表示，為了遏制飆升的安全網支出，並幫助遊民恢復健康，Medi-Cal別無選擇，只能將社會服務與住房結合起來。

加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）指出，5%的Medi-Cal患者使用這項計畫44%的支出，許多花費最多的患者缺乏固定住處，近一半的遊民患者在2019年至少四次前往急診室就診，而且他們比其他低收入成年人更有可能住院。