矽谷銀行倒閉 民眾盼房價跟跌

經濟學家認為矽谷銀行崩潰對房地產帶來利多。（美聯社）

矽谷銀行 崩潰不但震盪整個銀行體系、金融市場、科技產業，甚至也影響到加州酒鄉納帕谷 (Napa Valley) 的釀酒業。然而由於灣區房價 日前再度出現漲勢，購屋者希望這次經濟波動會促成房價下跌，給予他們機會購置房產機會。

聯邦儲備局本周決定減緩提高基準利率 (benchmark interest rate)，以因應金融風暴衝擊。房地產專家認為，房貸利率仍將繼續偏低，甚至會於今年一年持續調降。他們表示，房貸利率偏低，對購屋者有利。

經濟學家松伯格(Chris Thornberg)說，矽谷銀行崩潰對房地產帶來利多。根據房地美(Freddie Mac)上周公布數據，30年平均固定房貸利率為6.42%比兩周前下跌0.29個百分點。

去年一年，由於聯邦儲備局持續提高貸款基準利率，以對付通貨膨脹壓力，造成房貸利率持續調高。一般購屋者過去利用疫情期間3%低房貸率瘋狂購屋，造成2022年上半年屋價狂飆情況。

然而去年11月房貸率飆高到7.08%時，又開始緩和下來，直到二月再度升高。升高不久，銀行崩潰消息傳出，許多投資者將資金投入安全的美國債券，這種投資方式造成房貸利率下跌，同時聯邦儲備局宣布基準利率僅調高0.25個百分點，這是最低調高標準，象徵聯邦儲備局降緩調高基準利率壓力。

松伯格說，如聯邦儲備局放手讓通貨膨脹繼續下去，房貸利率將會下跌，這將減緩房地產與購屋者的壓力。

低房貸率吸引民眾購屋，因而造成房價大漲。今年二月間矽谷銀行崩潰之前，灣區中間獨棟屋房價達到105萬元，比一個月前上漲5%。這部分因為季節因素，然而行家認為與房貸利率下跌有關。如與一年前相比，灣區獨棟屋中間房價大跌19%，這是整個加州跌幅最大的一個地區，凸顯出灣區房價的戲劇性。

康曲柯士達縣地產業者盧彬斯坦 (Matt Rubinstein) 說，當地中間房價從去年93萬5000元跌落到目前的76萬元，跌幅高達19%。他擔心目前經濟狀況對他的顧客產生的心理影響。聖他克拉拉縣業者認為，矽谷大量裁員，也影響到購屋行情。聖他克拉拉縣二月間中間房價為150萬元，比一年前下跌18%。