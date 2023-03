加州參議員提案 禁止種姓歧視

要求立法禁止種姓歧視的加州參議員瓦哈布(前)。(美聯社)

阿富汗裔的加州 參議員瓦哈布(Aisha Wahab)22日提出Senate Bill 403,要求禁止基於種姓制度所衍生的歧視 行為。來自南亞,特別是印度 裔與印度教徒間,對於達利人(Dalit,或稱賤民)的歧視不時出現,不但高科技的矽谷曾發生歧視事件,一般南亞社群間也很常見,瓦哈布說她的提案就在於保護達利人免於住房、教育與科技業間的歧視。

聯合國2016年的報告指出,全球有2億5000萬人因為天生的種姓而遭受歧視。華盛頓州西雅圖2023年2月正式立法,禁止基於種姓的歧視行為,成為美國首個明文禁止的城市;部分大學也實施類似規章,包括戴維斯加大(UC Davis)。瓦哈布強調,種姓歧視不分宗教與國籍,但卻深深困擾這個弱勢群體,該案只是彰顯社會正義與公民權益。

Hindu American Foundation與Coalition of Hindus of North America已經表態反對該案 。他們認為,該案將導致印度教與印度裔遭受不公平對待,實屬危險與誤導的立法舉措。不過,不同立場的Hindus for Human Rights與 Hindus for Caste Equity卻大表贊同。達利人倡議團體Equality Labs的創辦人Thenmozhi Soundararajan更以自身經歷稱,加州就是美國種姓歧視的始源地。她在2022年4月曾經受邀在達利人歷史月前往Google總部演講,但最後被取消,邀請人、Google News主管Tanuja Gupta更憤而離職。

許多南亞移民遷居美國的原因之一就是想擺脫種姓制度的影響,Carnegie Endowment for International Peace 2020年的調查也確實發現,國外出生的印度教印裔美人有53%自認歸屬於某個種姓,但美國本土出生的後裔只有34%認同種姓制度。儘管如此,Equality Labs 2016年對1500名南亞裔的調查發現,67%的達利人曾經因種姓遭到歧視。