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加州參議員提案 禁止種姓歧視

編譯胡立宗／綜合報導
要求立法禁止種姓歧視的加州參議員瓦哈布（前）。（美聯社）
要求立法禁止種姓歧視的加州參議員瓦哈布（前）。（美聯社）

阿富汗裔的加州參議員瓦哈布（Aisha Wahab）22日提出Senate Bill 403，要求禁止基於種姓制度所衍生的歧視行為。來自南亞，特別是印度裔與印度教徒間，對於達利人（Dalit，或稱賤民）的歧視不時出現，不但高科技的矽谷曾發生歧視事件，一般南亞社群間也很常見，瓦哈布說她的提案就在於保護達利人免於住房、教育與科技業間的歧視。

聯合國2016年的報告指出，全球有2億5000萬人因為天生的種姓而遭受歧視。華盛頓州西雅圖2023年2月正式立法，禁止基於種姓的歧視行為，成為美國首個明文禁止的城市；部分大學也實施類似規章，包括戴維斯加大（UC Davis）。瓦哈布強調，種姓歧視不分宗教與國籍，但卻深深困擾這個弱勢群體，該案只是彰顯社會正義與公民權益。

Hindu American Foundation與Coalition of Hindus of North America已經表態反對該案 。他們認為，該案將導致印度教與印度裔遭受不公平對待，實屬危險與誤導的立法舉措。不過，不同立場的Hindus for Human Rights與 Hindus for Caste Equity卻大表贊同。達利人倡議團體Equality Labs的創辦人Thenmozhi Soundararajan更以自身經歷稱，加州就是美國種姓歧視的始源地。她在2022年4月曾經受邀在達利人歷史月前往Google總部演講，但最後被取消，邀請人、Google News主管Tanuja Gupta更憤而離職。

許多南亞移民遷居美國的原因之一就是想擺脫種姓制度的影響，Carnegie Endowment for International Peace 2020年的調查也確實發現，國外出生的印度教印裔美人有53%自認歸屬於某個種姓，但美國本土出生的後裔只有34%認同種姓制度。儘管如此，Equality Labs 2016年對1500名南亞裔的調查發現，67%的達利人曾經因種姓遭到歧視。

歧視 印度 加州

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