47號提案再擴張 6重罪或改列輕罪

加州參議員提案，六項重罪或可改列輕罪。圖為檔案照。（記者張晨／攝影）

加州 參議員Lola Smallwood-Cuevas基於2014年公投通過的第47號提案，建議將單純持有毒品 與5項小額竊盜犯行的犯罪紀錄，由重罪改為輕罪，意旨在於減少對受刑人的生活禁制，以及鼓勵他們回歸正常生活。

第47號提案意在將單純持有毒品與5項小額竊盜犯行由重罪改為輕罪，Lola Smallwood-Cuevas的Senate Bill 749提案則在此基礎上解除對於受刑人的5000多條永久生活限制。加州現行法規對全美各地的重刑犯仍有超過4萬條永久生活禁制，範圍包括就業 、住房與教育。

SB 749提案也可望開放受刑人申請，將過去的重刑紀錄改為輕罪。在第47號提案通過後，已有40萬人提出申請，但苦於仍無法源依據，Lola Smallwood-Cuevas的提案如獲通過，將可協助他們減少生活限制。

Lola Smallwood-Cuevas強調，過去的犯行不能完全代表他們現在的實際情形，以及為了彌補罪愆所做過的努力，因此永久禁制他們的就業、住居、教育機會，對於幫助社會前進並無助益。該案也獲得Californians for Safety and Justice的支持，該團體正是47號提案的倡議者之一。