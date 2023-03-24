我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龍捲風重災戶…洛杉磯華商居家辦公 倉庫屋頂一半飛了

記者直播丹佛高中槍案 「兒子現身報平安」她立刻相擁

47號提案再擴張 6重罪或改列輕罪

編譯胡立宗／綜合報導
加州參議員提案，六項重罪或可改列輕罪。圖為檔案照。（記者張晨／攝影）
加州參議員提案，六項重罪或可改列輕罪。圖為檔案照。（記者張晨／攝影）

加州參議員Lola Smallwood-Cuevas基於2014年公投通過的第47號提案，建議將單純持有毒品與5項小額竊盜犯行的犯罪紀錄，由重罪改為輕罪，意旨在於減少對受刑人的生活禁制，以及鼓勵他們回歸正常生活。

第47號提案意在將單純持有毒品與5項小額竊盜犯行由重罪改為輕罪，Lola Smallwood-Cuevas的Senate Bill 749提案則在此基礎上解除對於受刑人的5000多條永久生活限制。加州現行法規對全美各地的重刑犯仍有超過4萬條永久生活禁制，範圍包括就業、住房與教育。

SB 749提案也可望開放受刑人申請，將過去的重刑紀錄改為輕罪。在第47號提案通過後，已有40萬人提出申請，但苦於仍無法源依據，Lola Smallwood-Cuevas的提案如獲通過，將可協助他們減少生活限制。

Lola Smallwood-Cuevas強調，過去的犯行不能完全代表他們現在的實際情形，以及為了彌補罪愆所做過的努力，因此永久禁制他們的就業、住居、教育機會，對於幫助社會前進並無助益。該案也獲得Californians for Safety and Justice的支持，該團體正是47號提案的倡議者之一。

加州 就業 毒品

上一則

周末這樣玩／約書亞公園奇形巨石、約書亞樹很獨特

下一則

冬季風暴重創 加州28死財損數十億

延伸閱讀

加州議員羅達倫提案保護仇恨犯罪受害者 獲兩黨支持

加州議員羅達倫提案保護仇恨犯罪受害者 獲兩黨支持
金山警察加班預算2537萬通過 警局每兩周需報告支出

金山警察加班預算2537萬通過 警局每兩周需報告支出
馬漢首個預算案 聖荷西議會支持

馬漢首個預算案 聖荷西議會支持
獨棟區可建公寓 維州阿郡擬變更地目惹議

獨棟區可建公寓 維州阿郡擬變更地目惹議
州眾議會通過提案 助冤枉定罪者翻案

州眾議會通過提案 助冤枉定罪者翻案
保護移民難民 孟昭文3提「新美國人法」

保護移民難民 孟昭文3提「新美國人法」

熱門新聞

亞凱迪亞商場停車場，一名華女3月17日遭遇持槍劫匪。（圖：受害人提供）

車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物

2023-03-19 21:59
宜家尋求集體訴訟和解，同意支付2425萬美元和解金。（記者趙健/攝影）

IKEA同意付消費者2425萬和解金 申領通道已開放

2023-03-20 17:00
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人女友Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

2023-03-16 12:14
由外送平台送來的食物大多是麥當勞或星巴克，有位居民多次收到一樣的商品，表示自己已經吃膩了。（取材自ABC7新聞截圖）

連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機

2023-03-21 16:12
受害者們稱，M在假「平台」消失後，反而率先去警局報案，聲稱自己是受害人。（圖：受訪者提供）

殺熟盤詐案 「騙子先報警」 華人社區疑20多人受害

2023-03-19 02:20
美飛中5、6月機票價格。（記者邵敏／製表）　

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

2023-03-18 15:35

超人氣

更多 >
日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物
研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大

研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大
搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低

搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低
紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨
72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款

72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款