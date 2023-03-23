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暴風雨連襲 各大水庫進帳豐

編譯組／綜合22日電
21日暴風雨過後，加州全州水庫總儲水量目前已達每年此時歷史平均的107%。圖為奧洛維爾湖水庫上周實施自2019年4月以來的首次洩洪。（美聯社）
21日暴風雨過後，加州全州水庫總儲水量目前已達每年此時歷史平均的107%。圖為奧洛維爾湖水庫上周實施自2019年4月以來的首次洩洪。（美聯社）

在本月暴風雨接連來襲的情況下，加州各大水庫的儲水量持續向上攀升，許多水庫的儲水量甚至已經超過其每年此時的歷史平均，這是自2019年或2020年以來從未出現過的現象。

加州全州水庫總儲水量目前已達每年此時歷史平均的107%，這是自2020年以來全州水庫儲水量首次超過歷史平均。

加州八大水庫中有五個水庫的儲水量已達到或超過其歷史平均，它們是北加州的沙斯達水庫（Shasta）和奧洛維爾水庫（Oroville）、聖荷昆谷（San Joaquin Valley）西部的聖路易斯水庫（San Luis）、和內華達中央山脈的唐佩德羅水庫（Don Pedro）和麥克盧爾水庫（McClure）。

此外，納巴縣貝律耶沙水庫（Berryessa）和內華達中央山脈山麓新馬隆尼水庫（New Melones）水位已超過其歷史平均的90%。北加州的曲尼特水庫（Trinity）目前水位雖只有其歷史平均的50%，但與三個月前相比已有改善。

加州其他許多重要水庫儲水量也已超過其的歷史平均。例如佛森水庫（Folsom）和新布拉德酒吧水庫（New Bullards Bar）目前水位為其歷史平均的110%，松木平地水庫（Pine Flat）水位為其歷史平均的154%。

南加州主要水庫卡斯泰克湖（Castaic Lake）目前水位雖只有其歷史平均的88%，但與一年前的67%相比已改善許多。

加州水庫目前水位顯示了這個冬季不斷出現的暴風雨造成的影響有多大，最大的水庫和主要供水水庫現在的儲水量都明顯多過去年此時。去年沒有任何一個水庫的儲水量達到歷史平均。

加州水資源局（California Department of Water Resources）州供水計畫（State Water Project）營運經理懷特（Molly White）表示，隨著天氣逐漸轉暖、積雪逐漸融化，水庫的儲水會繼續增加，各單位將密切合作管理水流和公共安全。

懷特表示，儘管地表供水增加，許多水也會被儲存在地底下。加州州長紐森（Gavin Newsom）上周簽署一項行政命令，將透過暫停實施部分法規以便讓更多洪水收集為地下水。

加州 北加 紐森

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