加州購槍 聯邦法官廢除「不合理」條款

民眾支持槍械管制。（美聯社）

一聯邦法官20日宣布，加州 限制境內槍械銷售的法律，其中部分條款觸犯憲法第二條修正案，因此將這些重大條款廢除。

聯邦最高法院去年發布新裁定中，對槍械管制立下新標準，加州步槍與手槍公會 (the California Rifle & Pistol Association) 與其他支持槍械權民眾隨即根據最高法院裁定，針對加州槍械管制法提出控訴。聖塔安那聯邦法官卡內 (Cormac Carney) 20日的裁決，將對加州管制槍械法形成挑戰。

卡內法官在裁決書中稱，由於加州法律限制，加州人被迫購買老舊不安全的槍械。這是因為法律規定，2013年之後生產的新型半自動手槍無法取得在加州銷售許可。

卡內法官同時宣布，初步禁令將於兩周內生效。由於延期生效，加州司法當局將可對此判決提出上訴。

加州檢察長邦塔 (Rob Bonta) 於一項書面聲明中稱，問題很清楚，加州槍械安全法是在保護生命，因此加州不安全的槍械法也因從這個角度去看。加州司法廳將會繼續倡導推動加州槍械安全法。當司法廳採取行動之前，加州民眾必須認清，這項初步禁令尚未生效，加州槍械安全法規仍然有效。

根據加州州法，新購買的手槍必須具有三種要素，其中之一就是能顯示子彈上膛，另外彈匣裝設不當時，手槍內裝設切斷彈匣設備將發生作用，防止子彈發射，另外手槍內設有微印 (microstamping) 功能，警方能藉由這種功能，調查出來空彈殼是由那把手槍發射出來。

然而卡內法官於判決書中稱，全世界沒有一把槍枝有這三個特色，這些規定讓加州人無法購買最新裝備的手槍。

加州舊式的手槍已被納入所謂的「名冊」，此即通過加州槍械安全檢測 。卡內說，加州人有權購買最新型槍械保護自己，因此無須因這些法律條文，被迫繼續持有他們老舊的手槍。

聯邦最高法院2022年通過管制槍械新標準前，亦有人對加州槍械安全法提出法律控訴，然未能通過。根據美國槍械控制團體，除了加州之外，只有紐約州 亦要求新手槍內必須設有「微印」偵測。

加州步槍與手槍公會總裁米克爾 (Chuck Michel) 稱，加州管制槍械所規定的三個標準是不可能達成的，因此多年來加州人無法購買他們真正需求的槍枝，如果我們所支持的憲法第二條修正案贏得勝利，加州人將可買到最新型，也最安全的手槍。