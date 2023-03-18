洛Metro成嗑藥天堂 員工害怕

洛杉磯Metro成為嗑藥天堂。（取自南加大網頁）

洛杉磯 縣公衛局統計，2016年因芬太尼致死者為109人，2021年達到1504人，增加1280%。表面上，發生在Metro系統內的，2022年只有9件，但是黑數遠多於此，因為今年以來，已有22人在Metro內嗑藥致死，Metro竟成嗑藥天堂。

原因很簡單，Metro的105個軌道車站與1萬2000個公車站，就是嗑藥者get high的最佳地點，上車然後用藥，下車時已經渾然不知天地。

不願具名的Metro人員只用「恐怖」兩個字形容他每天所見到、不斷重演的場景。另一名最近才在Union Station遭到嗑藥者攻擊的清潔工則說，每天看著他們上車嗑藥，下車躺在月台，她真的一點都無法同情這些人。

洛杉磯時報記者日前親自走訪的所見也差不多，原本應該熙來攘往的Metro，Gold Line只剩30%的載客量，Red Line 56%，新蓋好的Crenshaw Line每天只有2100人。

所有Metro車站裡，MacArthur Park/Westlake大概是個特例，每天有2萬2000人進出，原因很簡單，MacArthur Park是洛杉磯地區最大的藥品交易露天市場，許多人買了藥就到Metro裡high。當年車站在1993年開幕時的風光已經不見，車站裡只見用過的針筒與排泄物，幫派把持附近地區，賣藥的都得「繳稅」，連Metro人員都說，MacArthur Park/Westlake恐怕是最不安全的車站。

當然，Metro董事會想管，但是卻又無能為力，因為更多的武裝警察 會引來民權團體的抗議，而替代方案的300名「Metro大使」又只能通報。記者所見的實際狀況是，明明隔壁車廂的男子就在呼麻，而且亂丟垃圾，但是「大使」(ambassador)只是輕聲告訴記者，他們會通報警察前來處理，「畢竟我們的作用就是引起變革」。

不過，警察能做的其實也不多，因為毒品案件的優先順序低，就算2022年第四季在Red Line上逮捕了49人，但最後只有一人被刑事起訴，其他的案件，光是在實驗室排隊的時間就要好幾個月。加上芬太尼成癮容易，戒癮難，一劑五元就能買到，因此Metro上的「沉睡者」(sleeper)愈來愈多，連駕駛都說，很多人根本看不出是生是死，除非他們臉色開始發青。

治療遊民巷藥癮者的醫師Susan Partovi說，戒斷期的症狀難以忍受，是很多人戒不掉的原因，因此給這些成癮者一個可以隔離的治療環境，是唯一避免他們路倒街頭的辦法。

不過，州長紐森 卻在去年否決了這個方案，因為他認為在洛杉磯、舊金山、屋崙(Oakland)等地，設立戒癮中心，還讓成癮者可以在裡面慢慢減少劑量，卻沒有配套法案只會引發更多問題。不論如何，現實的狀況就是，洛杉磯Metro還是嗑藥天堂，而警察、大使與清潔人員只能「撿屍」。