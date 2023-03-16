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小費難皆大歡喜 餐飲業頭痛

記者張庭瑜／洛杉磯報導
隨著高通膨的影響，美國各地的小費文化逐漸失控。（unsplash示意圖）
隨著高通膨的影響，美國各地的小費文化逐漸失控。（unsplash示意圖）

「洛杉磯時報」近期小費文化的報導、及部分店家強制收小費的行為，讓不少華人開始反思美國的小費文化。過往曾出現不少餐飲業經營者與員工、顧客因小費產生問題，並為此爭論不休的事例。至於孰是孰非，更是公說公有理，婆說婆有理。

依據勞工法，加州基本工資從2023年1月1日起，一律調漲至時薪15.50元。而加州勞工法351 LAB規定，小費收入為專有財產。意味著雇主不得因最低時薪規定，扣除員工小費、或與店內業主、經理共享小費。此外，薪資證明中應分開列出小費與時薪。服務員、調酒師、泊車員等賺取小費相對較多的職位，同樣享有最低工資15.5元的待遇。

曾在外州、及加州的餐飲業中工作近十年的員工柯小姐表示，加州雖然保障小費權利，但因許多員工在公司都享有包吃、包住等員工福利，因此她待過的餐館都會與員工私下商議，讓他們採用外州模式，時薪2.5元，小費與店內大廚共享。

不過柯小姐對此沒有太多反對意見。她說，高通膨下，大家生活都不容易，小費就算不是獨享，每月仍有近5000元收入。與大廚等相互體諒，才讓餐館走得更長遠。

韓裔申小姐則表示，她受惠於加州勞工法的保障。申小姐是單親家庭出身，上大學前的生活雜費都由媽媽負責，看著媽媽的辛勞讓她下定決心，上大學後靠打臨工，負擔生活開支。她抱著嘗試的心態在比佛利、好萊塢等地打工，意外發現收入足夠支付大學學費與生活開銷。不過申小姐也指出，不是每個月都有豐厚的小費收入，但因勞工法的保障，讓她在淡季也能勉強度日。

對於一些店家強制收小費，顧客們則普遍抱持負面評價。李先生表示，他在外面用餐後，發現店家強制收取小費，而金額比例讓他難以接受，當即向店家要求降低小費。餐館經理聽完李先生的要求，臉色瞬間垮下來。雖然將小費降低，但後續服務變得非常惡劣，不但將李先生付款用的信用卡摔在桌面，對於要求外帶盒，更是裝作聽不見。

因小費有過不快經驗的王先生表示，雖然店家沒有將小費印在發票上強制收取，但發現他沒給小費後，直接衝出店外，將他抓回看著他寫下小費才罷休。如此這般，小費雖然名義上是自願給或不給，實際是不得不給。

加州 勞工 韓裔

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