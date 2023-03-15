我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「砸碎門奔保險櫃」每家作案2分鐘 2嫌連盜南加7餐廳

矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

紐森遭曝 與矽谷銀行往來多年

編譯組／綜合14日電
新聞網站The Intercept指出，加州州長紐森是矽谷銀行多年客戶。（美聯社）
新聞網站The Intercept指出，加州州長紐森是矽谷銀行多年客戶。（美聯社）

新聞網站The Intercept報導，拜登政府代表客戶對矽谷銀行（Silicon Valley Bank）採取的干預決定獲得加州州長紐森（Gavin Newsom）的盛讚。紐森稱，白宮迅速果斷的行動保護了美國經濟，也增強了公眾對銀行體系的信心。但紐森沒有說的是，白宮的干預行動也保護了他的公司。

The Intercept指出，矽谷銀行客戶名單上列有紐森名下的三個酒廠CADE、Odette和PlumpJack。紐森一名前長期雇員也表示，紐森多年來一直在矽谷銀行擁有個人帳戶。

紐森發言人克里克（Nathan Click）說：「自2018年當選州長以來，紐森州長的業務和財務資產一直是由一個保密信託（blind trust）持有和管理。」

The Intercept表示，紐森也沒有提到其妻子西柏（Jennifer Siebel）與矽谷銀行的關係。2021年，應紐森的要求，矽谷銀行捐贈了10萬元給西柏創辦的慈善機構「加州夥伴計畫」（California Partners Project），矽谷銀行集團投資部門SVB Capital總裁采那（John China）是「加州夥伴計畫」董事會的創始成員。

紐森在從政前是一名商人，多年來一直受到在其公司持股的道德問題所困擾。在2018年競選州長期間，在被問到是否會出售其公司時，紐森說：「它們是我的孩子、我的生命、我的家人，我不能這麼做。」

紐森後來宣布成立保密信託，將信託控制權交給專業律師，妹妹希拉蕊（Hilary Newsom）繼續擔任PlumpJack Group總裁。PlumpJack Group旗下的企業包括飯店、酒莊、餐廳和酒品店。

由於矽谷銀行的客戶包括許多科技投資人和酒廠東主，階級色彩明顯，引發外界對聯邦接管的辯論。

經濟與政策研究中心（Center for Economic and Policy Research）經濟學家貝克（Dean Baker）提到聯邦干預時說：「這其中一定存在階級因素。你看，政府輕易就提供數千萬元給那些搞不清楚FDIC存款保險限額的人，但提供一萬元學貸紓困金給18歲時沒錢讀大學的人就讓許多人憤怒。」

矽谷銀行 紐森 加州

上一則

「媽的多重宇宙」獲獎 好萊塢華裔電影人褒貶不一

下一則

拜登發言 特別感謝「奪槍英雄」蔡班達

延伸閱讀

矽谷銀行倒閉重創灣區經濟 3成小企業客戶發不出薪

矽谷銀行倒閉重創灣區經濟 3成小企業客戶發不出薪
州總檢察長：風暴期間「價格欺詐」違法

州總檢察長：風暴期間「價格欺詐」違法
洛城取得「促進住房」認可 加快補助

洛城取得「促進住房」認可 加快補助
大氣河風暴再襲加州 紐森向聯邦求援

大氣河風暴再襲加州 紐森向聯邦求援
加州21縣進入緊急狀態 紐森向聯邦求援

加州21縣進入緊急狀態 紐森向聯邦求援
紐森應正視人口流失企業外移

紐森應正視人口流失企業外移

熱門新聞

殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
安大略機場因國際航班數量少，值機、出關安檢等非常快捷。（圖：受訪者提供）

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

2023-03-13 02:20
寓意頗深？李克強國務院告別講話提「人在幹天在看」 網熱議。（取材自推特）

世界晚報╱「人在幹天在看」李克強告別講話寓意深？

2023-03-06 21:55
對有些區號的來電應直接拒接，因為這些電話與欺詐有關。（Unsplash.com）

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

2023-03-07 02:18
想要在洛杉磯過上舒服生活，年薪恐需7萬5000以上。（Getty）

全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬

2023-03-10 22:15
遭遇投資騙局的章女士曾到工業市分局報警求助。（記者啟鉻／攝影）

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

2023-03-14 02:20

超人氣

更多 >
俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽
遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變

遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變
山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」
「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立

「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立
中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」