紐森遭曝 與矽谷銀行往來多年

新聞網站The Intercept指出，加州州長紐森是矽谷銀行多年客戶。（美聯社）

新聞網站The Intercept報導，拜登政府代表客戶對矽谷銀行 （Silicon Valley Bank）採取的干預決定獲得加州 州長紐森 （Gavin Newsom）的盛讚。紐森稱，白宮迅速果斷的行動保護了美國經濟，也增強了公眾對銀行體系的信心。但紐森沒有說的是，白宮的干預行動也保護了他的公司。

The Intercept指出，矽谷銀行客戶名單上列有紐森名下的三個酒廠CADE、Odette和PlumpJack。紐森一名前長期雇員也表示，紐森多年來一直在矽谷銀行擁有個人帳戶。

紐森發言人克里克（Nathan Click）說：「自2018年當選州長以來，紐森州長的業務和財務資產一直是由一個保密信託（blind trust）持有和管理。」

The Intercept表示，紐森也沒有提到其妻子西柏（Jennifer Siebel）與矽谷銀行的關係。2021年，應紐森的要求，矽谷銀行捐贈了10萬元給西柏創辦的慈善機構「加州夥伴計畫」（California Partners Project），矽谷銀行集團投資部門SVB Capital總裁采那（John China）是「加州夥伴計畫」董事會的創始成員。

紐森在從政前是一名商人，多年來一直受到在其公司持股的道德問題所困擾。在2018年競選州長期間，在被問到是否會出售其公司時，紐森說：「它們是我的孩子、我的生命、我的家人，我不能這麼做。」

紐森後來宣布成立保密信託，將信託控制權交給專業律師，妹妹希拉蕊（Hilary Newsom）繼續擔任PlumpJack Group總裁。PlumpJack Group旗下的企業包括飯店、酒莊、餐廳和酒品店。

由於矽谷銀行的客戶包括許多科技投資人和酒廠東主，階級色彩明顯，引發外界對聯邦接管的辯論。

經濟與政策研究中心（Center for Economic and Policy Research）經濟學家貝克（Dean Baker）提到聯邦干預時說：「這其中一定存在階級因素。你看，政府輕易就提供數千萬元給那些搞不清楚FDIC存款保險限額的人，但提供一萬元學貸紓困金給18歲時沒錢讀大學的人就讓許多人憤怒。」