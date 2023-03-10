聯邦法官裁定 不可禁鱷魚製品

法官裁定，加州不可禁止進口鱷魚製品。(Getty Images)

加州 、路易斯安那州與其他多州企業、共同對禁止進口與銷售鱷魚(crocodile)與短吻鱷(alligator)產品的法令，提出質疑。聯邦法官8日裁定，鱷魚類產品貿易應由聯邦法律控制，加州與各州不可禁止進口鱷魚製品。

沙加緬度美國聯邦地區法院法官穆勒（Kimberly Mueller）在裁決內容寫道，鱷魚製品交易由聯邦法律控制，加州不可禁止鱷魚產品貿易。此案原告包括位在加州、路易斯安那州、德州、佛羅里達州、蒙大拿州與懷俄明州 的企業。

加州原禁令包括短吻鱷與尼羅河鱷(Nile crocodile)、鹹水鱷(Saltwater crocodile)等其他兩種鱷魚製品。根據國際條約與美國聯邦法律，所有這些鱷魚製品都可合法出售。穆勒駁回加州禁令僅尋求規範州內活動的說法。她表示，加州並未在邊境 監管鱷魚捕撈活動。記錄無顯示鱷魚棲息在加州、遷移到加州或已被引入。

路易斯安那州估計約有290萬隻美洲短吻鱷在野外或養殖場。路州提出訴時指出，短吻鱷相關貿易，在恢復美洲短吻鱷群種發揮重要作用，且是保護濕地與短吻鱷以外其他物種的關鍵因素。

由於路易斯安那州大部分沿海棲息地為私人所有，因此無法直接控制其管理方式。但鱷魚產業為土地所有人提供經濟激勵措施，採取措施以保護作為鱷魚棲息地的沼澤地。環保主義人士在主張維持加州禁令時，注意到加州與路易斯安那州的相似之處，認為受到威脅與未受到威脅的製品幾乎相同，賣家可輕易偽裝非法產品。

但是，2010年由歐巴馬總統提名擔任法官的穆勒表示，聯邦法律與法令規定如何與何時可以進口、出口與銷售動物皮膚與其他製品，加州不能搶佔禁令。

路易斯安那州檢察長蘭德里(Jeff Landry)指出，短吻鱷貿易直接推動美洲短吻鱷物種恢復與保護，以及自然溼地棲息地保護與維持。加州禁令會完全擾亂整個供應鏈，不只摧毀產業與濕地保護計畫，還將導致路易斯安那州年度經濟損失超過一億元。