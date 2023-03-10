我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華醫馬里布豪宅二度出售 開價6800萬

綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

聯邦法官裁定 不可禁鱷魚製品

編譯組／綜合報導
法官裁定，加州不可禁止進口鱷魚製品。(Getty Images)
法官裁定，加州不可禁止進口鱷魚製品。(Getty Images)

加州、路易斯安那州與其他多州企業、共同對禁止進口與銷售鱷魚(crocodile)與短吻鱷(alligator)產品的法令，提出質疑。聯邦法官8日裁定，鱷魚類產品貿易應由聯邦法律控制，加州與各州不可禁止進口鱷魚製品。

沙加緬度美國聯邦地區法院法官穆勒（Kimberly Mueller）在裁決內容寫道，鱷魚製品交易由聯邦法律控制，加州不可禁止鱷魚產品貿易。此案原告包括位在加州、路易斯安那州、德州、佛羅里達州、蒙大拿州與懷俄明州的企業。

加州原禁令包括短吻鱷與尼羅河鱷(Nile crocodile)、鹹水鱷(Saltwater crocodile)等其他兩種鱷魚製品。根據國際條約與美國聯邦法律，所有這些鱷魚製品都可合法出售。穆勒駁回加州禁令僅尋求規範州內活動的說法。她表示，加州並未在邊境監管鱷魚捕撈活動。記錄無顯示鱷魚棲息在加州、遷移到加州或已被引入。

路易斯安那州估計約有290萬隻美洲短吻鱷在野外或養殖場。路州提出訴時指出，短吻鱷相關貿易，在恢復美洲短吻鱷群種發揮重要作用，且是保護濕地與短吻鱷以外其他物種的關鍵因素。

由於路易斯安那州大部分沿海棲息地為私人所有，因此無法直接控制其管理方式。但鱷魚產業為土地所有人提供經濟激勵措施，採取措施以保護作為鱷魚棲息地的沼澤地。環保主義人士在主張維持加州禁令時，注意到加州與路易斯安那州的相似之處，認為受到威脅與未受到威脅的製品幾乎相同，賣家可輕易偽裝非法產品。

但是，2010年由歐巴馬總統提名擔任法官的穆勒表示，聯邦法律與法令規定如何與何時可以進口、出口與銷售動物皮膚與其他製品，加州不能搶佔禁令。

路易斯安那州檢察長蘭德里(Jeff Landry)指出，短吻鱷貿易直接推動美洲短吻鱷物種恢復與保護，以及自然溼地棲息地保護與維持。加州禁令會完全擾亂整個供應鏈，不只摧毀產業與濕地保護計畫，還將導致路易斯安那州年度經濟損失超過一億元。

加州 懷俄明州 邊境

上一則

洛城新語╱美對中草木皆兵 華裔躺槍

下一則

電池供應問題 恐延遲電動車政策

延伸閱讀

冒充政府欺騙小企業 舊金山市府律師提告直銷公司

冒充政府欺騙小企業 舊金山市府律師提告直銷公司
Walgreens墮胎藥爭議 加州宣布終止5400萬合約

Walgreens墮胎藥爭議 加州宣布終止5400萬合約
快看世界／哪裡居民小費給最多？加州這城居榜首

快看世界／哪裡居民小費給最多？加州這城居榜首
趙美心、艾舒推國會決議案 紀念加州兩槍案遇害者

趙美心、艾舒推國會決議案 紀念加州兩槍案遇害者
金山擬為無證勞工發失業救濟金 每周300元、最多20周

金山擬為無證勞工發失業救濟金 每周300元、最多20周
第3度獲殊榮 蘇王秀蘭膺加州年度女性

第3度獲殊榮 蘇王秀蘭膺加州年度女性

熱門新聞

安妮（何豔萍）從 2017年起在南加華人社區實施連環詐騙。目前警方登記的受害人有十餘人，總金額超60萬美元。（受訪者提供）

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

2023-03-02 15:26
對有些區號的來電應直接拒接，因為這些電話與欺詐有關。（Unsplash.com）

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

2023-03-07 02:18
近日有華人在某好市多（Costco）門口被攔住，原因是購物車內某個價值20元左右的食物沒有收錢，因此將其帶到客服區付錢。這名華人感覺明明錯不在自己，卻感覺被當作小偷。（本報檔案圖示意圖）

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

2023-03-02 02:11
寓意頗深？李克強國務院告別講話提「人在幹天在看」 網熱議。（取材自推特）

世界晚報╱「人在幹天在看」李克強告別講話寓意深？

2023-03-06 21:55
國稅局提醒納稅人不要漏報來自零工經濟、服務行業、數字資產或國外的收入。(pexels)

報稅季國稅局提醒：這些收入別漏報

2023-03-04 13:40
南加州華人John收到徵信機構發來的警告郵件。（John提供）

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

2023-03-04 11:18

超人氣

更多 >
90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客