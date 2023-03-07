國稅局免費稅務服務 再增3周六時段

國稅局新增3月11日、4月8日和5月13日三個周六時段，為納稅人提供稅務諮詢服務。（pixabay.com）

為改善報稅 季服務，美國國稅局 （IRS）6日宣布增設稅務協助中心（Tax Assistance Centers）開放日，新增3月11日、4月8日和5月13日三個周六時段，為納稅人提供免費面對面稅務服務，無需預約。

與稅務協助中心工作日期間的營業模式不同，特別增設的開放日期的營業時間為9時至午後4時，且無需預約即可獲得幫助。除了現金付款的服務外，納稅人可在特別開放日獲得稅務協助中心平日所提供的全部服務，包括帳戶查詢、稅表 諮詢、稅法協助、離境外國人清關手續911表格、申請稅務維權服務的協助、高速公路重型機動車專用稅表（表格2290）、個人身分識別號的申請、「個人識別碼」(IP PIN)和表格W-7等。

對於無法提供協助的情況，工作人員會透過轉介來協助訪客獲得額外支援。需注意的是，稅務協助中心不提供報稅服務。

儘管不需要預約，來訪民眾需攜帶有效的身分證件、本人和家庭成員的社會安全卡（SSN）或個人報稅識別號碼(ITIN)、國稅局信件或通知等文件。若涉及身分驗證的服務，來訪民眾需攜帶兩種形式的身分證明和相關年度的稅表副本。

另外，稅務協助中心雖然不提供報稅服務，但可為納稅人提供有關免費報稅的諮詢信息。這些免費報稅的資源包括： 國稅局為殘障人士和有語言障礙人群服務的「志願者所得稅援助計畫」（Volunteer Income Tax Assistance ，簡稱VITA），以及為60歲及以上納稅人服務的「年長者稅務諮詢」（Tax Counseling for the Elderly，簡稱TCE) ；美國退休者協會 (AARP)提供的免費稅務協助；可為2022年收入不超過7萬3000元的個人或家庭所用的線上「免費申報」(Free File)系統報稅。

民眾可通過https://apps.irs.gov/app/office-locator/尋找附近的稅務協助中心，以及其涵蓋的具體服務內容。