我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

大氣河風暴最快9日襲北加 可能引發山區洪水

國稅局免費稅務服務 再增3周六時段

記者趙健／洛杉磯市報導
國稅局新增3月11日、4月8日和5月13日三個周六時段，為納稅人提供稅務諮詢服務。（pixabay.com）
國稅局新增3月11日、4月8日和5月13日三個周六時段，為納稅人提供稅務諮詢服務。（pixabay.com）

為改善報稅季服務，美國國稅局（IRS）6日宣布增設稅務協助中心（Tax Assistance Centers）開放日，新增3月11日、4月8日和5月13日三個周六時段，為納稅人提供免費面對面稅務服務，無需預約。

與稅務協助中心工作日期間的營業模式不同，特別增設的開放日期的營業時間為9時至午後4時，且無需預約即可獲得幫助。除了現金付款的服務外，納稅人可在特別開放日獲得稅務協助中心平日所提供的全部服務，包括帳戶查詢、稅表諮詢、稅法協助、離境外國人清關手續911表格、申請稅務維權服務的協助、高速公路重型機動車專用稅表（表格2290）、個人身分識別號的申請、「個人識別碼」(IP PIN)和表格W-7等。

對於無法提供協助的情況，工作人員會透過轉介來協助訪客獲得額外支援。需注意的是，稅務協助中心不提供報稅服務。

儘管不需要預約，來訪民眾需攜帶有效的身分證件、本人和家庭成員的社會安全卡（SSN）或個人報稅識別號碼(ITIN)、國稅局信件或通知等文件。若涉及身分驗證的服務，來訪民眾需攜帶兩種形式的身分證明和相關年度的稅表副本。

另外，稅務協助中心雖然不提供報稅服務，但可為納稅人提供有關免費報稅的諮詢信息。這些免費報稅的資源包括： 國稅局為殘障人士和有語言障礙人群服務的「志願者所得稅援助計畫」（Volunteer Income Tax Assistance ，簡稱VITA），以及為60歲及以上納稅人服務的「年長者稅務諮詢」（Tax Counseling for the Elderly，簡稱TCE) ；美國退休者協會 (AARP)提供的免費稅務協助；可為2022年收入不超過7萬3000元的個人或家庭所用的線上「免費申報」(Free File)系統報稅。

民眾可通過https://apps.irs.gov/app/office-locator/尋找附近的稅務協助中心，以及其涵蓋的具體服務內容。

報稅 稅表 國稅局

上一則

內陸男造槍遭查 家中竟藏大量彈藥、毒品、盜竊身分證

下一則

一男子洛杉磯飛波士頓 欲開機艙門襲空服 恐終身監禁

延伸閱讀

報稅季節／在家接案 須申報自雇稅

報稅季節／在家接案 須申報自雇稅
報稅季指南：提交2022年稅表的注意事項

報稅季指南：提交2022年稅表的注意事項
配合國稅局 加州災區報稅期延至10/16

配合國稅局 加州災區報稅期延至10/16
災區延長報稅期 利多於弊

災區延長報稅期 利多於弊
詐騙ing／稅務個人識別碼被盜 如何補救

詐騙ing／稅務個人識別碼被盜 如何補救
家庭總收入6萬以下 金山市府免費報稅服務

家庭總收入6萬以下 金山市府免費報稅服務

熱門新聞

加州知名連鎖漢堡店In-N-Out暫時停止提供斯卡貝拉辣椒，由切片的香蕉辣椒代替，引起許多愛好者不滿。（圖片來源：推特帳號@Karmir_Kovkas）

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

2023-02-27 13:57
安妮（何豔萍）從 2017年起在南加華人社區實施連環詐騙。目前警方登記的受害人有十餘人，總金額超60萬美元。（受訪者提供）

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

2023-03-02 15:26
近日有華人在某好市多（Costco）門口被攔住，原因是購物車內某個價值20元左右的食物沒有收錢，因此將其帶到客服區付錢。這名華人感覺明明錯不在自己，卻感覺被當作小偷。（本報檔案圖示意圖）

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

2023-03-02 02:11
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人太太Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

2023-02-28 14:16
南加州華人John收到徵信機構發來的警告郵件。（John提供）

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

2023-03-04 11:18
國稅局提醒納稅人不要漏報來自零工經濟、服務行業、數字資產或國外的收入。(pexels)

報稅季國稅局提醒：這些收入別漏報

2023-03-04 13:40

超人氣

更多 >
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了
上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分
善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」

善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」
福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走