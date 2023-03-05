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加州雖大雨綿綿 「解除乾旱」尚早 民眾仍須節約用水

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3月初測得積雪量 一世紀來最高

編譯組╱綜合4日電
加州水資源局3日進行3月份的積雪測量，測得的積雪量為一世紀以來最高。（美聯社）
加州水資源局3日進行3月份的積雪測量，測得的積雪量為一世紀以來最高。（美聯社）

加州水資源局（California Department of Water Resources）官員表示，他們3日測得的積雪量是加州一個世紀以來最高，隨著這個月還會陸續有風暴報到，積雪量會進一步增加。

原本應該在1日進行的3月份積雪測量，因為道路積雪嚴重延後了兩天。測量顯示，內華達山脈（Sierra Nevada）和喀斯開山脈（Cascades）南部的積雪量現在是歷史平均的190%。太浩湖（Lake Tahoe）以南的地標菲利普站（Phillips Station）是最悠久、地理位置最中心的積雪測量地點之一，3日在這裡測的積雪量是歷史平均的177%。

加州水資源局積雪測量與供水預測主管古茲曼（Sean de Guzman）說：「上周的風暴為加州添加了更多雨雪。」

一連串寒冷的風暴為加州帶來破紀錄的降雪量，但造成山區交通問題，優勝美地國家公園（Yosemite National Park）已因此關閉。

不過，潮濕的天氣對緩解乾旱大有幫助。由於加州將近三分之一的用水來自融化的雪，從4月一直到夏季持續融化的雪水，是在雨季過後，加州水庫最大的供水來源。

3日的積雪測量結果超越了2017年3月初的紀錄184%，但未能突破1983年創下的全年最高紀錄。但官員表示，由於這個月還有好幾場風暴要來，今年有可能打破40年前創下的紀錄。

4月是積雪測量最重要的月份，因為它被視為是積雪量的歷史高峰期，可以更準確預測出一年的供水情況。不過，剛測出的積雪量已經比4月1日的歷史平均高出71%。

在4月1日進行過積雪測量後，加州水資源局和加州與聯邦的大型供水計畫通常會進行儲水量評估，來確定未來是否需要限制供水。

根據測量結果，目前以內華達山脈南部和中部的積雪量最大，分別為歷史平均的231%和196%，加州最北端的降雪量較少，為歷史平均的151%。

加州積雪測量的重點是雪的含水量，而不是深度等其他條件，數據是根據電子感應器和人工調查共同得出。

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