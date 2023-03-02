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南加風大飛機改降 巧見雪山美景

記者楊青/洛杉磯報導
1日下午一架從拉斯維加斯飛回南加州的航班因大風原因無法預期降落，三度嘗試失敗之後被迫從橙縣約翰韋恩機場轉往洛杉磯國際機場降落。機上乘客難得從空中俯瞰南加雪山美景。（Oliver魏提供）
1日下午一架從拉斯維加斯飛回南加州的航班因大風原因無法預期降落，三度嘗試失敗之後被迫從橙縣約翰韋恩機場轉往洛杉磯國際機場降落。機上乘客難得從空中俯瞰南加雪山美景。（Oliver魏提供）

連著多場冬季暴風雨和低溫天氣讓南加州許多地區罕見地銀裝素裹，3月1日有從外州回到南加州的航班因大風原因無法預期降落，三度嘗試失敗之後被迫從橙縣約翰韋恩（John Wayne）機場轉往洛杉磯國際機場降落。機上乘客難得從空中俯瞰南加雪山美景，值回耽誤的時間和票價。

格蘭杜拉的Oliver魏1日從外州出差回到洛杉磯，航班本來預計當天下午4時左右在橙縣的約翰韋恩（John Wayne）國際機場降落，卻因為風太大，飛機在三次嘗試失敗之後，被迫轉往洛杉磯國際機場降落。

Oliver魏說，當天下午他是在開完兩天的全美地產經紀頒獎大會後，乘坐A320從拉斯維加斯返回南加州。本來預定降落的機場是橙縣約翰韋恩機場，但飛機三次下降之後都因狂風大作而被迫拉起繼續盤旋，最後被迫轉往洛杉磯國際機場降落。因為改換機場，本來預計40分鐘的飛行時間，最後拖到1個半小時。

不過臨時換機場降落除了延長飛機飛行時間之外，也讓機上乘客多看一眼難得見到的南加雪景。魏先生表示，他在南加州生活多年，也常坐飛機出差，但從來沒有見到南加州這麼厚的雪，這麼美麗的雪山雪景。

轉到洛杉磯國際機場降落的航班最後又從洛杉磯國際機場飛回約翰韋恩機場，雖然大多數乘客選擇在洛杉磯國際機場下機回家，但還有五分至一左右的乘客選擇從洛杉磯國際機場，再飛回約翰韋恩機場，雖然他們不知道還要等多久飛機才能安全降落，但至少可以再從空中俯瞰雪中的南加州。

1日下午一架從拉斯維加斯飛回南加州的航班因大風原因無法預期降落，三度嘗試失敗之後...
1日下午一架從拉斯維加斯飛回南加州的航班因大風原因無法預期降落，三度嘗試失敗之後被迫從橙縣約翰韋恩機場轉往洛杉磯國際機場降落。機上乘客難得從空中俯瞰南加雪山美景。（Oliver魏提供）

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