80年未見 箭頭湖7呎大雪美翻

幾十年未見的大雪覆蓋了箭頭湖，美不勝收。（郝琦提供）

三天來持續至3月1日的又一場冬季風暴 帶來的奇特天象，讓南加州 許多華人民眾微信 紛紛刷屏，華人居民1日在箭頭湖拍攝的雪景，更呈現出南加州山區大雪下難以置信的美。箭頭胡當地居民表示，這些天當地一些地區大雪已深達七呎，連偌大的箭頭湖也開始封凍，幾十年未見，創下1940年以來的新紀錄。

有度假屋在箭頭湖的巴沙迪那郝琦律師1日在微信上分享當地雪景，驚艷朋友圈。她說，幾十年未見的大雪，讓人又喜又驚，一些1940年代就在當地生活的老居民說，從40年代開始，當地就沒有見過這麼大的雪了。

幾十年未見的大雪覆蓋了箭頭湖，美不勝收。（郝琦提供）

箭頭湖連日大雪，一些鄰居家七呎高的安全攝像頭已被大雪覆蓋，箭頭湖邊的許多碼頭已埋在大雪中，停泊在湖邊的船隻被大風吹歪，半傾定格在冰雪中。連日風暴將不少人家的陽臺吹得搖搖欲墜，隨時有倒塌危險。郝女士說，幾十年來都沒有見過箭頭湖結冰，但現在可以看到連片的冰層，遠處看去，箭頭湖只剩下很小的湖面，其他已被大雪和冰層覆蓋，白色皚皚。

郝琦表示，連續半個月的多場暴風雪令當地很多人被困出不了門。鄰居有人說，家裡有小朋友，而太太因為大雪上不了山，完全沒有準備，八個月大的孩子沒有牛奶，沒有吃的，而商店也關門，在社交平台呼救；一些藥用完的長輩也在鄰居群中求助幫忙帶藥。很多人從攝像頭看到各種動物也被困雪中，Coyote， Racon等，在深深的雪中，跑都跑不動， 縣政府已經宣布箭頭湖進入緊急狀態，上下山的路旁到處可見被迫拋棄的車子，一些人回來找時才發現雪太大完全覆蓋了汽車，花幾個小時才把車子從雪地中挖出來。

箭頭湖當地居民提供的照片，當地的救護隊在1940年的冬季幫忙被困風雪中的鄰居。（郝琦提供）

郝琦表示，她的一個朋友上周末在當地租房過週末，本來要好好看山上下雪的難得美景，卻因為找不到鐵鍬出不了門，最後用鍋蓋刨雪，刨出車子，等政府把街上的雪清理，開出能夠行駛的道路，最後拖延兩天才得以下山。友人說，由於氣溫很低，幾呎積雪下形成冰層，所以開車感覺很危險，方向盤似會隨時失控的感覺。

幾十年未見的大雪覆蓋了箭頭湖，美不勝收。（郝琦提供）