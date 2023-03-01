我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏文章 環時轟：這是砸中國的鍋？

在加州聖瑪利諾高調參選副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

加州監獄太多 擬再關2所

編譯組／綜合外電報導
州長紐森當選時曾宣布，在任期內關閉一所監獄的目標。自那時開始，紐森已有效關閉兩所監獄，州府正計畫至少再關閉兩所監獄。(Getty Images)
州長紐森當選時曾宣布，在任期內關閉一所監獄的目標。自那時開始，紐森已有效關閉兩所監獄，州府正計畫至少再關閉兩所監獄。(Getty Images)

加州過去需要很多監獄，包括大型與小型監獄、關押幫派領袖的特殊監牢以及非暴力金融詐騙罪犯的監獄。2006年監獄囚犯數量達到頂峰，加州監獄關押16萬5000人，但經過十年時間的量刑改革與新冠相關釋放，現僅約有9萬5000人。

截至2019年，加州監獄關押約12萬名囚犯，當時新當選的州長紐森宣布，將在任期內關閉一所監獄的目標。自那時開始，紐森已有效關閉兩所監獄，州府正計畫至少再關閉兩所監獄。

「立法機關分析辦公室」(Legislative Analyst's Office)分析師歐尼爾(Caitlin O'Neil)在新報告指出，監獄可能被關閉、代表著加州刑事司法改變，1990年代對監獄採取嚴厲打擊犯罪政策的做法，逐漸式微。

根據分析，即便關閉四所監獄之後，加州懲戒部門仍有空間於2027年之前、再關閉另外五所監獄。目前懲戒部門監獄已有1萬5000個空床、2027年預估將達到2萬張空床。

加州致力於減少囚犯人數，此一進程始於2011年新法、其將更多被定罪者從州立監獄轉移到當地牢房。根據數據，加州一名囚犯被關押一年的費用，約需10萬6000元。這些支出預算的政治支持力量持續下降，尤其是民主黨人。

歐尼爾認為，州府目標應是避免在監獄的重大項目支出，然後決定是否關閉。加州民主黨籍眾議員、眾議院預算委員會主席丁右立(Phil Ting)表示，立法機關分析辦公室報告意義重大，分析監獄系統如何選擇哪所監獄必須關閉。

反監獄行動組織「Critical Resistance」聯合主任爾文(Woods Ervin)表示，報告結論令人非常興奮，因為接近該組織宣布於2025年關閉十所監獄的目標。他說，組織也在注意監獄設施本身的發展，不希望公共設施私有化、然後重新用於移民拘留。

不過，也有部分社區人士集會反對關閉監獄，認為監獄工作人員將失去工作，他們與家人可能必須搬至他地。

監獄 加州 紐森

上一則

參議員提案 警察買賣黑槍列違法

下一則

以酒會友 柑縣台美青商 品酒講座拓商機

延伸閱讀

加州新冠緊急狀態午夜結束 疫情政策全國最嚴褒貶不一

加州新冠緊急狀態午夜結束 疫情政策全國最嚴褒貶不一
柏克萊加大開發案受阻 紐森誓修法

柏克萊加大開發案受阻 紐森誓修法
紐森令捕捉碳存地底 環保組織強烈反對

紐森令捕捉碳存地底 環保組織強烈反對
加州投資86億 推動儲存雨水

加州投資86億 推動儲存雨水
紐森要UCLA保證錄取轉學生 挨批「壞政策先例」

紐森要UCLA保證錄取轉學生 挨批「壞政策先例」
「加州是特斯拉全球工程總部」馬斯克抱兒子接待紐森

「加州是特斯拉全球工程總部」馬斯克抱兒子接待紐森

熱門新聞

槍擊案發生後大批民眾送來鮮花，表達對往生者的哀思與懷念。（讀者提供）

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

2023-02-22 11:28
6.99元的價格就能享受到一整塊蛋糕。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

2023-02-22 20:34
加州知名連鎖漢堡店In-N-Out暫時停止提供斯卡貝拉辣椒，由切片的香蕉辣椒代替，引起許多愛好者不滿。（圖片來源：推特帳號@Karmir_Kovkas）

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

2023-02-27 13:57
有華人選擇在台北轉機回中國，認為這樣綜合性價比比較高。（記者張宏／攝影）

華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買

2023-02-22 02:20
王女士和丈夫測得新冠為陰性。（王女士提供）

躲掉新冠 卻被這種病毒打倒 華人一家感染上吐下瀉

2023-02-21 19:35
飛機一度劇烈顛簸。（圖：受訪者提供）

華人風暴中搭機遇強大氣流如坐過山車 乘客驚聲尖叫

2023-02-27 14:22

超人氣

更多 >
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄
領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」