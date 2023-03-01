加州監獄太多 擬再關2所

州長紐森當選時曾宣布，在任期內關閉一所監獄的目標。自那時開始，紐森已有效關閉兩所監獄，州府正計畫至少再關閉兩所監獄。(Getty Images)

加州 過去需要很多監獄 ，包括大型與小型監獄、關押幫派領袖的特殊監牢以及非暴力金融詐騙罪犯的監獄。2006年監獄囚犯數量達到頂峰，加州監獄關押16萬5000人，但經過十年時間的量刑改革與新冠相關釋放，現僅約有9萬5000人。

截至2019年，加州監獄關押約12萬名囚犯，當時新當選的州長紐森 宣布，將在任期內關閉一所監獄的目標。自那時開始，紐森已有效關閉兩所監獄，州府正計畫至少再關閉兩所監獄。

「立法機關分析辦公室」(Legislative Analyst's Office)分析師歐尼爾(Caitlin O'Neil)在新報告指出，監獄可能被關閉、代表著加州刑事司法改變，1990年代對監獄採取嚴厲打擊犯罪政策的做法，逐漸式微。

根據分析，即便關閉四所監獄之後，加州懲戒部門仍有空間於2027年之前、再關閉另外五所監獄。目前懲戒部門監獄已有1萬5000個空床、2027年預估將達到2萬張空床。

加州致力於減少囚犯人數，此一進程始於2011年新法、其將更多被定罪者從州立監獄轉移到當地牢房。根據數據，加州一名囚犯被關押一年的費用，約需10萬6000元。這些支出預算的政治支持力量持續下降，尤其是民主黨人。

歐尼爾認為，州府目標應是避免在監獄的重大項目支出，然後決定是否關閉。加州民主黨籍眾議員、眾議院預算委員會主席丁右立(Phil Ting)表示，立法機關分析辦公室報告意義重大，分析監獄系統如何選擇哪所監獄必須關閉。

反監獄行動組織「Critical Resistance」聯合主任爾文(Woods Ervin)表示，報告結論令人非常興奮，因為接近該組織宣布於2025年關閉十所監獄的目標。他說，組織也在注意監獄設施本身的發展，不希望公共設施私有化、然後重新用於移民拘留。

不過，也有部分社區人士集會反對關閉監獄，認為監獄工作人員將失去工作，他們與家人可能必須搬至他地。