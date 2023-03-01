參議員提案 警察買賣黑槍列違法

加州參議員斯金納日前提出SB 377法案，希望將警察購買非法手槍，並在加州使用或出售的行為視為非法。(斯金納推特／加州參議會）

FOX 11電視台報導，加州 參議員斯金納（Nancy Skinner）日前提出SB 377法案，希望將警務人員購買非法手槍、並在加州使用或出售的行為視為非法。

該法主要是希望填補目前加州執法人員可購買非法手槍，提供個人使用或轉售的漏洞。

目前警察 被允許在執行公務時，使用這些非法手槍，該法並不會限制這部分。

斯金納在一份聲明中說，「當我們知道這些武器不安全時，沒有充分的理由允許例外。執法人員不得在該州購買其他非法產品，槍應該也不例外。」

加州槍枝法律包括禁止銷售多種危險手槍。加州司法廳（California Department of Justice）備有一份手槍名冊，名冊上的手槍均符合該州嚴格的安全標準，在該州銷售和購買是合法的。未經司法廳認證的手槍，被稱為「名單外」，在加州購買或出售屬非法。

然而，加州的非法槍枝卻存在一個漏洞，也就是執法人員被豁免並允許購買名單外的手槍，供個人使用。

這些執法人員，包括警察機構、治安官辦公室工作官員，及受僱於各種其他公共機構官員，如加州車管局 （DMV）、加州公園和休閒廳（Parks and Recreation）、加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）、縣屬福利欺詐調查人員、大學校園和K-12學校警察等。

斯金納辦公室指出，近年來，加州官員購買名單外槍枝後出售，實際上成為非法軍火商的醜聞屢見不鮮。此類事件導致聯邦菸酒槍砲及爆裂物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）發出公告，警告執法人員從事無證槍枝銷售業務的趨勢愈來愈大。

此外，現行的加州法也不要求執法人員像其他加州人一樣，需等待十天才能購買合法手槍。

斯金納的法案也將彌補此漏洞，要求官員像其他人一樣，購買槍枝時需有十天等待期。

該法案不會影響加州法律中，允許執法機構購買名單外槍枝，提供官員在工作中使用的部分，但斯金納打算在SB 377法案中增加一項條款，禁止執法機構從曾經違反槍枝法的經銷商處購買槍枝。

該法剛剛提出，迄今為止尚未出現正式反對意見。