加州今年降雪量 近平均值2倍

加州今年積雪量快達到正常值的兩倍。（取材自國家氣象局推特）

KTLA 5電視台報導，根據柏克萊加大中央山脈雪量實驗室（UC Berkeley Central Sierra Snow Lab.）數據，截至24日，加州 的積雪量幾乎是正常雨水年度(water year)的兩倍。

雪實驗室表示，從10月1日至隔年9月30日的平均正常雨水年度中，降雪 量約360吋，但今年襲擊加州的無數風暴 ，已在山區和近期低海拔地區降下了432吋的雪量。

在雨水年度的這個時間點，降雪量通常在245吋左右，而24日所記錄到的降雪量為432吋，比正常水平高出176%。

360吋的積雪量相當於12呎，這個深度足以將火車掩埋，雪量實驗室估計，今年總積雪量會增加至40至45呎之間。

24日，中央山脈雪量實驗室分享，他們在過去24小時內測得超過兩呎降雪，三天的降雪總高度超過45吋，距離四呎只差三吋。

而在前一天，幾個山麓地區的社區內，也出現六吋至一呎的降雪量。

而這並不是這個雨水年度中，唯一一個重要的里程碑。沙加緬度（Sacramento）市中心至24日的降雨，達到平均年降雨量19.2吋。

隨著更多風暴即將來臨，距離今年雨水年度還剩七個月，降水量增加機會仍很大。