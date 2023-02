蒙市慘案後 亞裔團結挺控槍

蒙市市議員黃泰平(左一)、前市長羅霈霆(左二)出席法會悼念槍案死難者。(記者張庭瑜/攝影)

農曆兔年除夕,華人過半的蒙特利公園市(Monterey Park)發生了大規模槍擊 案,11名亞裔 無辜者枉死。時任蒙市市長羅霈霆(Henry Lo)痛定思痛,呼籲民選官員支持實施更嚴格控槍法,並得到近八成亞太裔支持。

羅霈霆2月7日出席拜登(Joe Biden)的國情咨文演說會,百分百響應總統的呼籲,立即禁止攻擊性武器。羅霈霆說,「我切身經歷槍枝暴力對社區造成的重創,我所熱愛並且當選為市議員的城市,經歷了加州 史上最大規模的槍擊事件之一。」

蒙市以前是一個安全的社區,曾經被評為全國最佳居住地之一。就在市民沉浸在巨大悲痛中還不到48小時,在蒙市以北約400英里處的半月灣(Half Moon Bay),又發生另一場大規模槍擊事件。這兩起慘案都是在「美國槍枝法」(America's gun laws)大背景下司空見慣的事件,從加州到喬治亞州再到印第安那州,從寺廟到水療中心(spas)再到街頭,人民到處遭受威脅,改革槍枝法律已經刻不容緩。

羅霈霆分析,亞裔美國人經常被視為「模範少數民族」,事實是亞裔有一系列自己的社會問題,包括無法獲得符合文化要求的心理健康服務、種族歧視和惡劣的勞動條件等,都助長了針對亞裔社區的暴力行為。尤其是新冠疫情帶來的仇恨和責難,使亞裔成為攻擊的活靶子。

羅霈霆指出,美國因為槍擊事件造成的傷亡人數,超過所有其他可比國家的總和,而美國鬆弛的槍枝法律是罪魁禍首。雖然加州擁有全國最嚴格的槍枝法,但是,那些居心叵測的人們很容易從沒有反對槍枝遊說的外州獲得武器。

然而,改變現狀不是沒有希望。根據亞裔美國人投票組織 (APIAVote)完成的一項民調,77%的亞裔選民認為美國需要更嚴格的槍枝法。過去幾年,亞裔已經在那些勢均力敵的選舉中,扮演著關鍵少數的角色。不僅在加州,從賓州到喬治亞州再到亞利桑納州都是如此。2020年大選,亞裔選民投票率比2016年增加47%,也是所有族群中增幅最高的。

對此,作為亞裔居民占大多數的城市民選官員,羅霈霆切身了解公共安全的重要性。亞裔美國人不是鐵板一塊,雖然在某些議題上意見不一,但是,「更嚴格管控槍枝」可以讓亞裔團結在一起,85%的亞裔選民在投票時,將「犯罪/公共安全」列為重要議題,「贏得亞裔美國人的選票」的討論也越來越多。對此,羅霈霆明確表示:確保社區感到安全、受到保護和改善治安,包括實施更嚴格的常識性槍枝法,就可能得到亞裔選民的支持。