蒙市慘案後 亞裔團結挺控槍

蒙市市議員黃泰平（左一）、前市長羅霈霆（左二）出席法會悼念槍案死難者。（記者張庭瑜/攝影）

農曆兔年除夕，華人過半的蒙特利公園市(Monterey Park)發生了大規模槍擊 案，11名亞裔 無辜者枉死。時任蒙市市長羅霈霆（Henry Lo）痛定思痛，呼籲民選官員支持實施更嚴格控槍法，並得到近八成亞太裔支持。

羅霈霆2月7日出席拜登（Joe Biden）的國情咨文演說會，百分百響應總統的呼籲，立即禁止攻擊性武器。羅霈霆說，「我切身經歷槍枝暴力對社區造成的重創，我所熱愛並且當選為市議員的城市，經歷了加州 史上最大規模的槍擊事件之一。」

蒙市以前是一個安全的社區，曾經被評為全國最佳居住地之一。就在市民沉浸在巨大悲痛中還不到48小時，在蒙市以北約400英里處的半月灣（Half Moon Bay），又發生另一場大規模槍擊事件。這兩起慘案都是在「美國槍枝法」（America's gun laws）大背景下司空見慣的事件，從加州到喬治亞州再到印第安那州，從寺廟到水療中心（spas）再到街頭，人民到處遭受威脅，改革槍枝法律已經刻不容緩。

羅霈霆分析，亞裔美國人經常被視為「模範少數民族」，事實是亞裔有一系列自己的社會問題，包括無法獲得符合文化要求的心理健康服務、種族歧視和惡劣的勞動條件等，都助長了針對亞裔社區的暴力行為。尤其是新冠疫情帶來的仇恨和責難，使亞裔成為攻擊的活靶子。

羅霈霆指出，美國因為槍擊事件造成的傷亡人數，超過所有其他可比國家的總和，而美國鬆弛的槍枝法律是罪魁禍首。雖然加州擁有全國最嚴格的槍枝法，但是，那些居心叵測的人們很容易從沒有反對槍枝遊說的外州獲得武器。

然而，改變現狀不是沒有希望。根據亞裔美國人投票組織 (APIAVote)完成的一項民調，77%的亞裔選民認為美國需要更嚴格的槍枝法。過去幾年，亞裔已經在那些勢均力敵的選舉中，扮演著關鍵少數的角色。不僅在加州，從賓州到喬治亞州再到亞利桑納州都是如此。2020年大選，亞裔選民投票率比2016年增加47%，也是所有族群中增幅最高的。

對此，作為亞裔居民占大多數的城市民選官員，羅霈霆切身了解公共安全的重要性。亞裔美國人不是鐵板一塊，雖然在某些議題上意見不一，但是，「更嚴格管控槍枝」可以讓亞裔團結在一起，85%的亞裔選民在投票時，將「犯罪／公共安全」列為重要議題，「贏得亞裔美國人的選票」的討論也越來越多。對此，羅霈霆明確表示：確保社區感到安全、受到保護和改善治安，包括實施更嚴格的常識性槍枝法，就可能得到亞裔選民的支持。