我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區華人遇「波霸珍珠」冰雹 狂野天氣持續到周五

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

蒙市慘案後 亞裔團結挺控槍

記者丁曙／蒙特利公園市報導
蒙市市議員黃泰平（左一）、前市長羅霈霆（左二）出席法會悼念槍案死難者。（記者張庭瑜/攝影）
蒙市市議員黃泰平（左一）、前市長羅霈霆（左二）出席法會悼念槍案死難者。（記者張庭瑜/攝影）

農曆兔年除夕，華人過半的蒙特利公園市(Monterey Park)發生了大規模槍擊案，11名亞裔無辜者枉死。時任蒙市市長羅霈霆（Henry Lo）痛定思痛，呼籲民選官員支持實施更嚴格控槍法，並得到近八成亞太裔支持。

羅霈霆2月7日出席拜登（Joe Biden）的國情咨文演說會，百分百響應總統的呼籲，立即禁止攻擊性武器。羅霈霆說，「我切身經歷槍枝暴力對社區造成的重創，我所熱愛並且當選為市議員的城市，經歷了加州史上最大規模的槍擊事件之一。」

蒙市以前是一個安全的社區，曾經被評為全國最佳居住地之一。就在市民沉浸在巨大悲痛中還不到48小時，在蒙市以北約400英里處的半月灣（Half Moon Bay），又發生另一場大規模槍擊事件。這兩起慘案都是在「美國槍枝法」（America's gun laws）大背景下司空見慣的事件，從加州到喬治亞州再到印第安那州，從寺廟到水療中心（spas）再到街頭，人民到處遭受威脅，改革槍枝法律已經刻不容緩。

羅霈霆分析，亞裔美國人經常被視為「模範少數民族」，事實是亞裔有一系列自己的社會問題，包括無法獲得符合文化要求的心理健康服務、種族歧視和惡劣的勞動條件等，都助長了針對亞裔社區的暴力行為。尤其是新冠疫情帶來的仇恨和責難，使亞裔成為攻擊的活靶子。

羅霈霆指出，美國因為槍擊事件造成的傷亡人數，超過所有其他可比國家的總和，而美國鬆弛的槍枝法律是罪魁禍首。雖然加州擁有全國最嚴格的槍枝法，但是，那些居心叵測的人們很容易從沒有反對槍枝遊說的外州獲得武器。

然而，改變現狀不是沒有希望。根據亞裔美國人投票組織 (APIAVote)完成的一項民調，77%的亞裔選民認為美國需要更嚴格的槍枝法。過去幾年，亞裔已經在那些勢均力敵的選舉中，扮演著關鍵少數的角色。不僅在加州，從賓州到喬治亞州再到亞利桑納州都是如此。2020年大選，亞裔選民投票率比2016年增加47%，也是所有族群中增幅最高的。

對此，作為亞裔居民占大多數的城市民選官員，羅霈霆切身了解公共安全的重要性。亞裔美國人不是鐵板一塊，雖然在某些議題上意見不一，但是，「更嚴格管控槍枝」可以讓亞裔團結在一起，85%的亞裔選民在投票時，將「犯罪／公共安全」列為重要議題，「贏得亞裔美國人的選票」的討論也越來越多。對此，羅霈霆明確表示：確保社區感到安全、受到保護和改善治安，包括實施更嚴格的常識性槍枝法，就可能得到亞裔選民的支持。

羅霈霆指出，蒙特利公園市的座右銘是：「以我們過去為榮，對未來充滿信心。」（Pride in Our Past, Faith in the Future）。蒙市人民不會沉淪，他們將從這起悲劇中奮起，規劃更好的前進道路：一條沒有槍枝暴力的道路，一條優先考慮家人、朋友和鄰居的生命安全的道路。「作為民選官員有能力實現這個目標。但是，我們不能再等十年或者十個月，今天就必須採取行動，否則，我們將會被拒絕接受槍枝暴力的社區追究責任。」

蒙市前市長羅霈霆（右一）與代表半月灣社區的聯邦參議員帕迪拉（Alex Padil...
蒙市前市長羅霈霆（右一）與代表半月灣社區的聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）和社團代表，交流幫助槍擊事件受害者。（聯邦參議員辦公室）
蒙市前市長羅霈霆（左）作為加州聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）的嘉賓...
蒙市前市長羅霈霆（左）作為加州聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）的嘉賓，出席拜登總統國情咨文演說會。（聯邦參議員辦公室）

亞裔 加州 槍擊

上一則

頂不住通膨 史丹福學費將漲7%

下一則

半月灣悲劇 華人移工悲歌

延伸閱讀

造假長島議員支持攻擊步槍成合法槍枝 遭紐約州長痛批

造假長島議員支持攻擊步槍成合法槍枝 遭紐約州長痛批
加州的勝利 特斯拉全球工程總部花落巴洛阿圖

加州的勝利 特斯拉全球工程總部花落巴洛阿圖
特斯拉新設計總部 回歸加州

特斯拉新設計總部 回歸加州
總部留德州 特斯拉設計回加州

總部留德州 特斯拉設計回加州
蒙市表彰「奪槍英雄」蔡班達 讚避免阿市舞社屠殺

蒙市表彰「奪槍英雄」蔡班達 讚避免阿市舞社屠殺
蒙特利公園市議會表彰「奪槍英雄」蔡班達

蒙特利公園市議會表彰「奪槍英雄」蔡班達

熱門新聞

槍擊案發生後大批民眾送來鮮花，表達對往生者的哀思與懷念。（讀者提供）

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

2023-02-22 11:28
6.99元的價格就能享受到一整塊蛋糕。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

2023-02-22 20:34
不同族裔的民眾聚集案發現場，共同悼念逝者。（記者趙健╱攝影）

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

2023-02-16 12:17
有華人選擇在台北轉機回中國，認為這樣綜合性價比比較高。（記者張宏／攝影）

華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買

2023-02-22 02:20
Sara Jacqueline King欺詐1000 萬，用於在拉斯維加斯豪賭剩下11.98 元。（加州地方法院）

南加女子欺詐1000 萬 賭場豪賭只剩11.98 元

2023-02-20 14:52
對於1月瓦斯價格激增的現象，南加瓦斯公司解釋了漲價原因，並提供多種補貼計劃和節能策略。（SoCal Gas官網）

瓦斯大漲價4補助可申請 氣候基金90至120元主動入帳

2023-02-20 02:20

超人氣

更多 >
好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品

好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品
每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧
紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒
退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢

退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢
又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風

又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風