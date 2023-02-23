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加州最高院裁定 學校疫苗令違法

編譯組／灣區22日電
加州最高法院裁定，加州學區不得強制學生接種新冠疫苗。(Getty Images)
加州最高法院裁定，加州學區不得強制學生接種新冠疫苗。(Getty Images)

加州最高法院22日駁回一項強制令，指出加州學區不能強制要求學生接種新冠疫苗，因為僅有州政府可以發布這樣的命令。儘管公衛機構建議為6個月大以上兒童接種疫苗，但學校疫苗強制令的立法，在沙加緬度州府停擺。州長紐森原提議要求學生自去年7月開始接種疫苗，但已擱置他的命令。法院阻止當地學區自行採取行動。

裁決案有關加州第二大學區聖地牙哥學區、擁有超過12萬1000名學生。學區於2021年9月首次提議要求16歲以上學生接種新冠疫苗、才可參加課程、運動與其他面對面活動，允許出於醫學原因豁免，但不允許出於宗教或個人反對。

學區後來將命令推遲至2023年7月，但已在法院受到質疑。11月，加州第四地區上訴法院表示，學區無權自行下令要求學生接種疫苗。法官達托(Richard Dato)表示，立法機構授權公衛官員、而非學校當局，確定需要接種疫苗的疾病，支持高等法院法官對學區的裁決。

學區引用州法、允許學校「要求學生注射免疫針劑」(administer an immunizing agent to a pupil)。但法院表示，法律僅適用於州已授權的疫苗。達托指出，州法僅允許衛生官員要求接種其他疾病的疫苗，接種疫苗是全州範圍議題，須遵守全州標準。

針對裁決，學區並未上訴，但兩所特許學校要求州最高法院「撤銷」(depublish)裁決，如此就不會對任何其他法院具有約束力。前州參議員潘君達(Sen. Richard Pan)也加入聲援。他去年發起立法，要求兒童接種疫苗才可上學，然而，曾經擔任小兒科醫生的潘君達，因無法獲得多數支持而放棄提案。

加州高等法院22日表示，已決定不複審裁決，而是將其作為前例、對全州審判法庭具有約束力。

其他提出疫苗強制令的學區還包括屋崙與洛杉磯，原計畫命令於去年生效，但在面臨法律挑戰時放棄。東灣比德蒙(Piedmont Unified School District)原本要求12歲以上學生、2021年11月中旬之前出示接種疫苗證明，但在兩個月後，法官因反疫苗組織訴訟而停止執法，撤回命令。

爭取疫苗強制令時，聖地牙哥學校官員引用另一項州法、規定學生「應積極照顧學生健康與身體發育」。但是，上訴法院表示，該法並未提及疫苗，而是允許學生聘請員工執行與健康相關事務，例如檢查學生視力與聽力。

疫苗 學區 加州

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