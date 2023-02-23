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加州SB 9住房法案 成效不如預期

編譯組／綜合報導
柏克萊加大報告指出，初步結果顯示，加州住房新法(SB 9)未能有效擴大加州住房數量。(Getty Images)
柏克萊加大報告指出，初步結果顯示，加州住房新法(SB 9)未能有效擴大加州住房數量。(Getty Images)

柏克萊加大特納住房創新中心(Terner Center for Housing Innovation)研究發現，具爭議性的州參議會第九號法案(SB 9)自2022年1月生效以來，並未完全成為擴大加州住房的重要機會。

SB 9法案又被稱為「加州住房法案」，允許業主與開發商在住宅地塊建造最多兩個住房單位，還有選擇對至少2400平方英尺的房產進行分割，可在地塊建造最多四個單位的住房。

州長紐森於2021年底將SB 9法案簽署成為法律時，支持者讚許其為歷史上對排他性社區改革的勝利。反對者則擔心，新法會犧牲社區「特色」，導致不受限制的增長，或因為可用土地使用改變，從而由新遷入者取代現有居民。然而，住房創新中心報告作者之一的艾拉曼丁(Muhammad Alameldin)表示，政治讓人忘記立法的意圖，初衷是提供加州房屋所有權有更多選擇。加州面臨住房危機，須開始尋找更好的解決方案。

柏克萊地區根據公共城市規畫紀錄，僅提交七件申請與兩件「預先申請」(pre-applications)建造SB 9法案開發案。這些申請在柏克萊具有額外意義，因為美國第一個獨棟住宅限制，就是在柏克萊發布，1916年分區決定，在城市約一半地區施行，試圖將黑人與棕色人種居民排除在城鎮的部分地區之外。

2021年初，前柏克萊市議員德羅斯特(Lori Droste)領導致力於城市推動結束歷史上種族主義政策，呼籲進行改革。但其並未協助柏克萊在社區開發更密集的SB 9法案住房，儘管據估計，柏克萊市1萬7700戶獨棟住宅中、有近1萬4000戶符合資格。

除了洛杉磯計有211件SB 9房屋建造申請外，柏克萊並非唯一一個當地很少申請SB 9住房建造的城市。聖荷西只有11件申請，舊金山收有25件，沙加緬度有9件，聖地牙哥僅7件。

艾拉曼丁指出，州與地方政府可透過多種方法簡化申請流程，以增加SB 9申請數量，例如減少過高的開發費用，擴大符合條件的地塊數量，並重新考慮業主自住(owner-occupancy)要求，皆有助於促使SB 9建造項目比其他住房選擇更具吸引力。

不過，SB 9住房建造項目已在兩個幅員較小且較富裕的地點，開始增加。截至2022年11月，丹維爾(Danville)收到20件土地分割申請；南灣薩拉度加(Saratoga)共收到36件SB 9項目申請。研究指出，城市規畫者可強調更高土地價值與更大地塊面積，增強SB 9項目優勢。

柏克萊加大 加州 紐森

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