ChatGPT使用火熱 非百分百可靠

微軟表示，ChatGPT將可大幅提高微軟Bing搜索引擎功能。（美聯社）

抖音 (Tik Tok) 出現九個月之後，才爭取到一億名使用客戶，Instagram 花了兩年時間才達到這個市場目標，然而舊金山OpenAI 去年11月底推出的聊天機器人ChatGPT ，只花了60天，就吸引到一億名客戶。ChatGPT任何人都可以使用，但是，ChatGPT遠非百分之百可靠，有待完善。

ChatGPT迅速崛起引起廣泛注意，科技界也感到非常興奮。根據市場調查，人工智能 聊天機器人投資已高達百億元。類似ChatGPT聊天機器人能夠回覆客戶各種問題，且能通過法學院與商學院的考試。微軟表示，ChatGPT將可大幅提高微軟Bing搜索引擎功能。兩者結合之後，全面嶄新的Bing將可為Google的搜索引擎強大對手。

科技產業早已動用人工智能相關功能，此即使用電腦快速服務我們的日常需求，如谷歌地圖 (Google Maps)、蘋果的面容ID、Spotify的音訊節目、Siri、拼字檢查等。這些人工智能拓展我們能力範疇。人工智能ChatGPT不同的是，這種新產品也能夠寫作。

Rensselaer理工學院人工智能與推理實驗室 (the AI and Reasoning Lab) 主任布林索德 (Selmer Bringsjord) 表示，如果人工智能終於能夠以充滿信心的語氣與你對話，情況就完全不同了。

人工智能產品ChatGPT與谷歌最近推出的聊天機器人Bard不但能夠分析資訊，組織內容，而且能夠自行創造，因此如果將問題輸入對話平台，聊天機器人通常能夠以完整貫通的內容回覆。ChatGPT能夠編輯文件，模仿寫作格式，與用戶進行腦力激盪，尋找新點子，情形就一如用戶與友人email對話一般。

OpenAI計畫增加ChatGPT的準確度，避免傳播危害社會的問題。微軟與OpenAI日前宣布，ChatGPT將與微軟的Bing搜索引擎合作，除了提供用戶一般網路搜索外，另提供與人工智能對話服務。隨著人工智能產業迅速發展，記者、人工智能倫理學家、公司主管紛紛主張提高各方面管制，保障人工智能服務社會功能，避免產生任何違犯社會倫理的情形出現。

人工智能公司也注意到聊天機器人會出現錯誤的情況。如果這種出錯的情形沒有改善，人工智能對研究、腦力激盪、資訊處理將不會有太大好處，更不用說使用聊天機器人來提供複雜的顧客服務。此外，就一如使用社交媒體傳播假資訊外，歹徒也可以使用人工智能來錯誤、危害社會的訊息。

OpenAI專家注意到，人工智能系統內出現許多「奇怪」的資訊。由於互聯網沒有將這些假資訊、惡意的訊息刪除。ChatGPT與Bard有時回覆用戶內容出現極大問題。