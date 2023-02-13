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蒙市11死槍案 作案動機仍不明

編譯陳盈霖╱綜合外電報導
距離蒙市槍案發生三周，至今相關單位仍在調查兇嫌作案動機。(NBC╱Getty）
距離蒙市槍案發生三周，至今相關單位仍在調查兇嫌作案動機。(NBC╱Getty）

巴沙迪那星報報導，自1月21日蒙特利公園市舞蹈社發生11人死亡槍案以來，至今過了三周。截至本月10日，洛縣警局凶案組警官湯瑪斯（Patty Thomas）表示，尚未有關於調查最新消息，72歲越裔凶嫌陳友艮(Huu Can Tran，音譯）作案動機仍不明。

與此同時，親友們陸續替遇難者舉行追悼會與葬禮，蒙市與加州社區基金會（California Community Foundation）替受害者與其家屬建立支持基金與治療幫助。這起槍案也引起拜登政府（Biden）高度重視。

遇難者之一，72歲舞蹈教練馬名偉（Ming Wei Ma）本月5日舉行追悼會。他不僅熱愛舞蹈，最後更是在槍案中奮勇犧牲自己，被社區人士稱為英雄。

拜登總統在日前國情咨文演講，面對參眾兩院，堅定的敦促國會「現在就禁止攻擊性武器」。

演講從國會需要共識，轉向經濟和烏克蘭戰爭。拜登稱這正是槍枝法改革時刻，立法者需試圖擺脫蒙特利公園悲劇，他呼籲禁類似陳友艮和其他人在暴行中使用大容量槍枝。

聖瑪利諾26歲居民蔡班達（Brandon Tsay），是阿罕布拉來來舞蹈社（Lai Lai Ballroom & Studio）經營者，他在陳友艮第二次企圖進入教室進行屠殺時，奮勇與槍手搏鬥奪下其槍枝。

當天蔡受拜登邀請出席國情咨文演講接受讚譽，蒙市前市長羅霈霆（Henry Lo）也受邀出席。羅霈霆在這次事件中，成為安撫動盪社區主要聲音。

他說，「對亞裔來說，我們有很多社會問題，如缺乏文化能力、心理健康服務和惡劣的勞動條件，這些都導致社區暴力行為發生。」槍案發生後幾天，他執行緊急行動和恢復性措施，「再加上反亞裔仇恨上升，你可以看到這種情況，我認為這確實暴露我們社區的脆弱性。」

槍案發生後，洛縣也推動收緊槍枝限制，包括限制在縣屬地（unincorporated areas）地區銷售和擁槍等。這些行動包括禁止銷售.50口徑或更大口徑武器與彈藥。洛縣政委員會還批准禁止在海灘和公園等縣財產上使用大多數武器。

這兩項新法僅影響洛縣縣屬地，如東洛杉磯、羅蘭岡、哈岡、東聖蓋博、西惠提爾、Valinda、Agua Dulce、Topanga等社區，影響約110萬人。

舞星舞蹈社（Star Ballroom Dance Studio）老闆梁卓（Maria Liang）尚未決定是否繼續經營舞蹈教室。來來舞蹈教室則正迎接蔡班達回歸，並舉辦周末社交之夜。

蒙市也將於15日（周三）晚間6時半舉行市議會，會議上將表彰蔡和處理舞廳悲劇的急救人員。

有意捐款受害者，可上https://www.calfund.org/monterey-park-victim-family-support-fund/。若用支票，抬頭寫California Community Foundation，註明捐款指定用於盟市受害者和家庭支持基金，郵寄至717 West Temple StreetLos Angeles, CA 90012，California Community Foundation。

拜登 洛縣 蒙特利公園市

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