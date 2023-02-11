房貸利率漲兩倍 嚇退首購族

利率上升、房貸成本增加，將加州買家拒於門外。(Getty Images)

自從美國聯準會（Fed）去年夏天開始抗通膨行動之後，貸款利率 上漲兩倍，許多加州 首次購屋者的買房意願消失。加州十多年來房市瘋狂競購戰可能已消退，但貸款成本導致加州房屋比過去十年中的任何時間都難以負擔，特別是對低收入與中產階級家庭。

根據「房加州房地產經紀人協會」數據，加州房屋中價位於12月跌至77萬4580元，然而，儘管年跌幅達2.8% ，也不足以對買房負擔能力做出有意義貢獻。房地產經紀人與經濟學家表示，每月貸款支付額更高，意味著賣家無力以舊換新，導致價格實惠的房屋太少。

和2007年開始的上一次房市低迷相較，這次變化較大，當時房屋拍賣與其他陷入困境賣家引發房價大跌、並打開一個少見的買房可負擔能力之窗，目前，這個窗口早已關閉。加州房市現今的特點是價格高，並且貸款利率比買賣雙方習以為常的利率高出許多。

房屋數據公司「CoreLogic」首席經濟學家赫普(Selma Hepp)表示，這是信任危機。賣家不願放棄他們認為可獲得或想要的價格，並且他們之前還鎖定了非常便宜的貸款利率。

「加州房地產經紀人協會」報告指出，進入2022年的九個月之後，僅有18%家庭可負擔得起加州中價位房屋；在此期間，可負擔買房所需最低家庭年收入，從14萬8000元增至19萬2800元。協會副首席經濟學家奧斯卡(Oscar Wei)表示，首次購房者在2023年更加艱難，因為利率更高、房屋供應吃緊，並且經濟可能存在部分不確定性。

奧斯卡估計，2021-2022年貸款利率上升，代表著加州有超過3萬名潛在購房者、被排除在市場之外，或需準備更多頭期款才買得起房。Zillow資深經濟學家迪旺吉(Orphe Divounguy)指出，舊金山貸款付款金額因利率上漲，同比增長43%。

房市問題是加州選民與居民最關切的議題。「加州公共政策研究所」1月民調發現，近90%成年人與選民擔心，加州昂貴住房會阻止年輕一代買房。此外，疫情導致經濟困境也增加另一層不確定性，只有不到56%加州人住在他們或家人擁有的房屋。