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遊樂天地／暢遊迪士尼 省時省錢有門道

編譯胡立宗／綜合報導
迪士尼樂園每到美國長假就會人山人海，專家建議最好避開熱門時段，省錢又省時間，（報系資料照片）
迪士尼樂園每到美國長假就會人山人海，專家建議最好避開熱門時段，省錢又省時間，（報系資料照片）

2023年的金恩紀念日正好落在農曆除夕當周，華人如果想去南加迪士尼樂園過個長假，不妨看看以下整理的建議。

1.別在美國假日去，因為又擠、又貴。商業媒體Business Insider的專欄指出，每到春假、暑假等長假期間，尤其是年底的聖誕節至新年，別說是迪士尼了，每個樂園都是人山人海，寶貴的休假時間全都花在排隊上，而且迪士尼還會調漲票價，等於人財兩空。因此專欄建議挑周間去，例如華人的農曆春節相對地較少美國人去迪士尼，就可以安排去趟迪士尼過個兩天三夜的輕鬆假期。另外，迪士尼每天的票價也不同，可以選擇票價最低的時間入園，像是1月10就只要60元，細節可參考https://disneyworld.disney.go.com/admission/tickets/theme-parks/。

2.壞消息是，2023年1月開始南加迪士尼樂園、加州冒險樂園都會進入歲修，就算有精靈證（Genie+）或閃電通道（Lightning Lane）也沒用，受到影響的包括「汽車總動員」（Radiator Springs Racers）、「鬼屋」（Haunted Mansion）、「印第安納瓊斯大冒險」（Indiana Jones Adventure）、「小小世界」（ It's a Small World）與「灰熊河」（Grizzly River Run）。

「汽車總動員」1月17日至23日停止開放；「鬼屋」1月30日關閉，但重開日期未定；「印第安納瓊斯大冒險」1月9日起將停止開放10周至24周；「小小世界」1月9日至19日關閉；「灰熊河」1月9日起停止開放、基本上春季都不會對外開放。但好消息是，迪士尼百年慶典（Disney100）仍會放映。

3.精靈證（Genie+）在2023年的基本價為25元，但是還得看當天的人潮而定，人多的話還是可能漲價。迪士尼自2022年10月開始視人潮決定收費，而且未設上限，類似2022年的感恩節與聖誕期間，精靈證就一度要價30元。不過精靈證與閃電通道還是可以幫遊客省下不少排隊時間，要不要買就看自己選擇了。

迪士尼 樂園 南加

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