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加州議會 再提胰島素共付額上限

編譯組／綜合3日電
加州立法者再次嘗試為胰島素設共付額上限。（美聯社）
加州立法者再次嘗試為胰島素設共付額上限。（美聯社）

由於整個加州的許多糖尿病患者都在為胰島素的費用而掙扎，今年立法者將重新審視立法，至少解決負擔能力難題中的一個問題。

舊金山選出的民主黨州參議員威善高（Scott Wiener）提出的參議會第90號法案，將限製糖尿病患者自費購買胰島素的費用，禁止國家監管的健康保險計畫對這些處方實行自付額（deductibles），並將30天用量的共付額（copays）限制在35元。目前的共付費限額為250 元。

 22個州和哥倫比亞特區已經制定了共付額上限，從每月25元到100元不等。在加州，估計有320萬人患有糖尿病，其中許多人依賴胰島素。據估計，大約有11萬8000名糖尿病患者的保險計畫將受到該州上限的限制，將有約10萬8000人受益。根據美國衛生公共服務部（U.S. Department of Health &Human Services）的數據，每個病人每年預計可節省約339元。

與其他國家相比，美國的胰島素價格最高，平均每瓶98.70元，而加拿大為每瓶12元。人們通常每月需要兩到三瓶，有些人可能需要更多。人們在櫃檯支付的費用取決於他們的保險範圍。沒有保險的人要承擔全部費用。在2021年保險公司支付的十種最昂貴的品牌藥物中，一半是糖尿病藥物，其中三種是胰島素。

加州也嘗試在藥品生產夥伴的幫助下生產自己的胰島素，這樣就能把價格訂得低於目前的市場價格。為降低胰島素的製造成本，加州在2022-23年的預算中為其CalRx生物仿製胰島素計畫撥款1億元。這是該州開發、製造和分銷自己的胰島素產品的計畫，這筆錢可在2025-26年使用。加州衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）博士說，計畫在未來24至36個月內將胰島素擺上貨架。

但與此同時，威善高希望加州今年能通過費用上限，「我們希望現在就能提供救濟」，他說。

加州 糖尿病 保險

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