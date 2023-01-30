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今秋約85%院校不看SAT、ACT 補習班等產業有壓力

編譯陳盈霖╱綜合外電報導
愈來愈多大專院校申請時，減少SAT或ACT重要性。（Getty）
愈來愈多大專院校申請時，減少SAT或ACT重要性。（Getty）

KTLA 5電視台報導，大學入學標準化測驗，如SATACT，正逐漸成為過去式。超過80%的美國學院和大學，不再要求申請者參加SAT或ACT等大學入學測驗。自2020年春季以來，將這些測驗改為選擇性而非硬性要求的院校比例增加一倍多。

至2023年秋季，約85%大學院校，在審查申請時甚至不會再考慮這些成績，包括加州大學系統（UC System）。

目前，只有4%的大學院校在申請時，須通過SAT或ACT等考試。

即使在新冠肺炎疫情前，就有超過1000多所大專院校，實施考試成為選擇性，或所謂「盲測」（test-blind）等政策。隨著疫情蔓延，又有600多家大專院校效仿。

當時，許多大學官員指出，與考試相關的健康問題和其他問題，他們希望減少學生壓力與風險。此外，種族公平性的問題，也有所影響。

一些院校有「考試靈活」（test-flexible）選項，允許申請者提交AP成績或國際高中文憑（IB）考試成績，取代SAT或ACT。

多年來，倡議者和學者一直反對入學大學普遍使用的標準化測驗。研究一再表明，與SAT或ACT等標準化考試成績相比，學生的高中GPA更能預測進入大學的成功率。

更深層次的問題則涉及種族和公平。

倡議者聲稱，這些測驗在高教中的發展，和使用源於優生學的角度，然後用誤導性和捏造的證據，支持不同種族者具有不同先天能力的觀點。

波士頓大學反種族主義研究中心主任肯迪（Ibram X. Kendi）說，標準化測驗已成為有史以來最有效的種族主義武器，客觀貶低非裔和棕色人種思想，合法將他們排除在名校之外。

倡議組織FairTest執行董事Bob Schaeffer指出，大專院校傾向尋找具有良好成績和其他成就的申請者，一個多元化的人才庫來建構他們的課程。不需標準化考試的學校，通常會收到更多申請者、更多樣化群體。

此外，出生率正在下降，18歲上大學人數減少，許多大專院校努力招生，讓他們更容易申請入學。

根據「美國新聞與世界報導」，美國大部分要求考試成績的大學位於南部各州，佛羅里達州數量最多。

而隨著愈來愈多大專院校減少入學考試的重要性，相關企業都感到壓力，如補習班、預備班等，這是個價值數十億元的產業。

負責SAT和其他考試的美國大學理事會（College Board）最近試圖使其考試對學生更加「友善」。2022年1月，發布線上SAT，讓學生更容易參加。

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