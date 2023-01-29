金山、洛杉磯房價大跌 內陸區逆勢漲

加州部分郵區房價持續上漲，灣區與洛杉磯房價則大跌。舊金山西邊郵遞區號94116，包括日落區、Inner Parkside與 Forest Hill社區、West Portal部分地區，房價下跌10.2%，排名全加州第三大跌幅。(Getty Images)

加州 房市持續自疫情期間搶購潮而冷卻，部分地區房價 甚至可見到連續七個月下跌。專家表示，加速房價下跌因素，包括通貨膨脹、經濟不確定性以及飆漲利率。截至1月19日當周，平均每月貸款利率為6.15%、比一年前上漲73%。

即使如此，根據房地產上市網站「Zillow」最新數據，儘管舊金山 與洛杉磯部分地區陷入赤字，但一些加州偏遠社區房價增長逆勢上升，並且持續上漲中。

2022年6-12月，南加州六個郵遞區號列入房價增長最快前十名，其中有五個位於加州南端的帝國縣(Imperial County)。全加州排名第一是帝國縣城市Holtville、郵遞區號92250，2022年12月的典型房價為31萬6377元，比2022年6月的28萬7049元上漲10.2%。排名第二是河濱縣Thermal郵遞區號92274、上漲率為8.8%；第三名為帝國縣郵遞區號92251、房價自去年6月份38萬5318元漲至12月份的41萬4327元。

帝國縣房地產經紀人瑞莫斯(Carla Ramos)表示，目前房屋庫存低，很快就被搶購一空，許多來自聖地牙哥與洛杉磯的投資客前來購買較便宜的房產，並以高價出租。

另一方面，在過去六個月中，舊金山與洛杉磯在加州郵遞區號房價排名中，跌幅最大。6-12月期間，跌幅最大的是南加州郵遞區號91108，包括靠近巴沙迪那(Pasadena)附近的一個富裕社區San Marino。南巴沙迪那鄰近地區郵遞區號91030房價，過去六個月下跌12.1%，排名第二。

第三大跌幅是舊金山西邊郵遞區號94116，包括日落區(Sunset)、Inner Parkside與 Forest Hill社區、West Portal部分地區，房價下跌10.2%。根據Zillow資料，自2022年中旬以來，舊金山都會區(包括阿拉米達、康曲柯士達、舊金山、聖馬刁與馬連縣)房價在美國所有大都市中受創最大，自5月初始以來下跌6%。

儘管房價下跌，但因為原本房價昂貴的灣區房地產、已在疫情前半時期飆漲至最高點，目前仍是全美最昂貴房市之一，與一年前相比，許多郵遞區號的房價維持上漲。儘管灣區部分人士可能擔憂房價與投資影響，Zillow品牌行銷總監克瑞莫(Matt Kreamer)卻認為，沒有理由擔心。他指出，房價不可能如2020年底至2021年期間上漲15-20%，但價格導正調整，促使市場回歸到更正常與平衡狀況。