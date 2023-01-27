運作功效不到50%檢測站 提早關閉

加州將提前關閉州府提供的新冠檢測站服務。（美聯社）

加州 將提前關閉州府提供的新冠檢測 站服務。最新消息顯示，州府將於元月底前，關閉運作功效不及50%的檢測站。州公共衛生局指出，44個州府經費營運的OptumServe 檢測站將於本周內關閉，另48個活動迷你檢測巴士亦將於兩周內關閉。州府檢測站關閉時間，比加州原訂新冠緊急狀態結束時間早。加州原訂今年2月結束新冠緊急狀態。

根據州府原來規畫，今年2月底新冠緊急狀態結束前，州府提供新冠檢測站全部經費與醫療服務人員，免費為民眾提供預防與醫療新冠感染服務。

加州目前面臨金額龐大的預算赤字。紐森州長約一周前發表2023-24年度預算草案時，將6億1400萬尚未動用到的防治新冠經費轉撥到州府通用基金(General Fund)，大幅削減加州未來防治新冠疫情 的經費。

加州去年緊急防治新冠病毒總經費高達18億元。然而紐森元月發表的新年度預算草案，防治新冠疫情經費只有1億7660萬元。加州新年度預算面臨225億元赤字，此乃新冠疫情防治經費大幅削減主因之一。

州府公衛公衛專員加利醫師 (Dr. Mark Ghaly) 接受電話訪問時指出，削減經費將減少州府目前所承擔檢測新冠的責任，然州府仍將繼續支持地方公衛服務。從這次新冠疫情中，州府學到許多因應經驗，這對以後保護民眾健康裨益極大。

自從去年Omicron 變種病毒爆發過後，加州檢測感染新冠需求大減。Omicron 變種病毒傳染最高峰時期，加州前往檢測站檢測民眾每天高達80萬人以上，住院人數高達1萬5000人以上。相對而言，去年12月加州檢測民眾低於3萬人，12月底的新冠住院人數只有4600人。加州各縣衛生局將進行關閉新冠檢測站，並以各縣平常運作經費，自行為地方民眾進行檢測。

洛杉磯衛生局官員表示，雖然聯邦新冠檢測機構OptumServe 行將關閉洛杉磯四個檢測站。洛杉磯市府將聯繫其他檢測服務單位，繼續為民眾服務。

中谷地區佛萊斯諾 (Fresno)衛生局發言人李維拉 (Michelle Rivera) 表示，佛萊五個OptumServe 新冠檢測站均將於元月31日關閉，然而民眾仍有檢測新冠的機會。弗雷斯諾衛生局將與當地舊金山加大分部與弗雷斯諾護理學校合作，為地方民眾提供新冠檢測與醫療服務。

聖他克拉拉縣緊急行動發言人羅斯(Roger Ross)說，在聖縣，官方站點也將在未來幾周內關閉。 但是，該縣將繼續運行三個大規模疫苗接種點，並且已經開始將 COVID-19 響應納入衛生部門的正常運作。