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加大申請搶破頭 居民錄取率低於1成

編譯組／綜合報導
申請進入加大九個校區其中一個，相當競爭，即使是加州居民也是如此。洛杉磯機大與柏克萊加大是競爭最激烈校區。圖為柏克萊加大。(圖取自柏克萊加大官方臉書)
申請進入加大九個校區其中一個，相當競爭，即使是加州居民也是如此。洛杉磯機大與柏克萊加大是競爭最激烈校區。圖為柏克萊加大。(圖取自柏克萊加大官方臉書)

加州每年有超過10萬名高中生申請加大(University of California)，是全美最具聲望的高等學府之一。但申請進入加大九個校區其中一個，相當競爭，即使是加州居民也是如此。

在競爭最激烈的加大校園，加州居民申請者錄取率低於十分之一，來自舊金山學術菁英學校洛威爾高中(Lowell High School)，申請進入洛杉磯加大與柏克萊加大的機會，低於20%。這是「紀事報」根據加州每所公立高中(包括特許學校)的加大申請、錄取與註冊數據分析，最新資料來自2021年秋季學期。

申請任何一個加大大學部校區，學生必須填寫一份整個加大系統申請表、並指定希望申請的校區。然後每個校區會依據申請進行審查，做出錄取決定。根據數據分析，約有四分之一公立學校高年級學生申請2021秋季學期加大，在這些申請者中，有三分之二被至少一所加大錄取。

加大申請率與錄取率最高的高中之一是Preuss School，這是一所位在聖地牙哥縣、提供第一代與低收入學生的聖地牙哥加大附屬特許學校。2021年該校幾乎每名高年級學生(98%)都申請加大系統，十名申請人中有超過8名(84%)被錄取。有55%錄取學生選擇入學，大部分選擇熟悉的聖地牙哥加大。

作為公立教育機構，加大系統優先錄取本州的優秀學生。加州高中畢業生中，排名前9%的本州申請學生，都幾乎可保證進入加大，但可能不在首選校區、甚至可能不是他們申請的任何一間校區。

在舊金山，洛威爾高中於2021年加大申請率最高，有83%高年級學生至少申請一所加州大學，第二高為舊金山藝術高中(Ruth Asawa San Francisco School of the Arts)、有62%。但是，擁有大量黑人與拉丁裔學生的Mission High School錄取率最高，2021年每十名申請學生中、有9人收到錄取通知。洛威爾高中的申請加大錄取率則在舊金山高中排名第七、有74%。

加大系統錄取率可能會因學生申請的校區而不同。洛杉磯加大(UCLA)與柏克萊加大(UC Berkeley)是競爭最激烈校區，2021年分別只有10%、17%加州申請學生被錄取。申請默塞德加大(UC Merced)的加州高年學生有89%被錄取。

加州大學 舊金山 柏克萊加大

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