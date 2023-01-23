愛馬仕包搶手 搭貨買才買得到

想買愛馬仕的包包，要按一定比例先購買愛馬仕其他商品後，才有資格買包。（愛馬仕官網）

洛杉磯華裔陳女士，為買愛馬仕專程飛去夏威夷 ，在拿到買包資格之前，還需要花上萬元購買其他產品，這就是愛馬仕的「配貨」潛規則。想買愛馬仕的包包，要經過一定比例的配貨，意思是按照包包的價格和稀有程度，以一定比例搭配購買其他商品後，才有資格買到愛馬仕包。

例如想要購買一只價值1萬5000元的鉑金包，可能就要購買同等價值的其他愛馬仕產品後，銷售才會向經理申請出售包包。根據不同地區和店面，買愛馬仕包包的配貨比都不一樣，例如南加州地區富人眾多，配貨競爭非常激烈，配貨所需金額通常較高，而夏威夷的配貨金額就相對較低。當然，能否較容易地買到愛馬仕包包，也跟銷售也就是sales有很大關係，如果跟sales關係比較好，就比較容易拿到包。

不過對於配貨的潛規則，愛馬仕官方並不承認。此前曾在愛馬仕洛杉磯國際機場 店擔任過店長的Ling表示，愛馬仕包包是全手工製作，因此產量稀少，而市面上的需求卻很大。想買到熱門款的包包，必須要等候一段時間。而部分客人，在等候買包的同時，很可能會喜歡上愛馬仕其他的商品，因此會一併購買。愛馬仕很受華人 喜歡，她所在的洛杉磯國際機場店，華人顧客比例在50%以上。愛馬仕雖然是奢侈品牌，但工薪階層的顧客也不少；如上文所提到，為了買包專門飛到夏威夷的現象，也確實存在的。

眾所周知，愛馬仕是買包人的終極夢想。其中品牌的三大包王BKC：Birkin鉑金包、Kelly凱莉包、Constance康康包，更是愛包人士心中的夢中情包，這三款最搶手的熱門款，讓許多人趨之若鶩，在愛馬仕瘋狂撒錢，購買配貨。

那麼這幾款包有多難買嗎？有網友說，美西的愛馬仕店配比好高，自己用了1：5的配比才拿到鉑金包，下面有網友回應，自己也是用了1：4的配比才拿到包。這是什麼概念呢？以一個 Birkin25Togo 包為例，該款包型的稅前價格是1萬100元，也就是說需要購買5萬元的配貨，才能買到這個包。還有網友說，自己的朋友搭配了3萬元貨，銷售也沒有給到她想要的包，只能繼續等待。

不過，雖然愛馬仕包如此的昂貴和難買，但是也是保值的利器。在知名的二手精品銷售網站 FASHIONPHILE 上，2021年的愛馬仕鉑金包二手銷售價格比2020年的二手價格上漲了23.46%，增值比較快的鉑金包，2020年二手價约1萬元，現在能夠賣到2萬多。部分消費者在購買愛馬仕的時候，很大部分也會在乎投資價值，考慮在幾年後想要轉手賣出的時候，是否還有增值的可能性。