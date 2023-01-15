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加州多項金氏紀錄 超大棋盤、超小棋組

編譯胡立宗／綜合報導
全球最大的大富翁棋盤。（取自Visit San Jose網站）
全球最大的大富翁棋盤。（取自Visit San Jose網站）

加州什麼都有，什麼都不奇怪？也許在北加的矽谷，與南加的好萊塢隨處可見珍稀現象，但是還有一些可能連長年住在加州的人都不知道的金氏世界紀錄，例如全球最老的活樹。

研究人員於1957年在殷友縣（Inyo County ）的白山地區（White Mountains）發現一群古遠的大盆地刺果松（Great Basin Pinus longaeva）。其中一棵名為普羅米修斯（Prometheus），但在1964年遭到砍伐，之後才發現它已經活了4862年。另一棵名為瑪土撒拉（Methuselah）的巨木則幸運得存，現今已經高壽4854歲，就跟聖經裡最長壽的瑪土撒拉一樣。

殷友縣4854歲的超級老樹。（取自維基百科）
殷友縣4854歲的超級老樹。（取自維基百科）

加州有最老的樹，也有最大的大富翁棋盤。位在聖荷西Woz Way 180號的大富翁（Monopoly），長寬各31吋，是金氏世界紀錄承認的最大型永久性大富翁棋盤，配合上超大型的道具，自2002年7月啟用以來，到聖荷西來場真人大富翁已經成為觀光客的最愛之一。

世界最小的西洋棋盤，棋子還真的能下。（取自International Chess...
世界最小的西洋棋盤，棋子還真的能下。（取自International Chess Federation推特帳號）
世界最小的西洋棋盤，左邊為25分硬幣。（取自International Ches...
世界最小的西洋棋盤，左邊為25分硬幣。（取自International Chess Federation推特帳號）

有最大的當然有最小的。洛杉磯藝術家Ara Davidi Ghazaryan在2017年創造出全球最小的西洋棋組，而且每個棋子還真的能下，不過要用鑷子就是了。與25分硬幣差不多大的棋盤，長寬均為15.3公厘；加上棋組，總重6.63克。除了極具收藏價值，它們本身也很有「價值」，全部都以黃金與白金製成。

不過比起價錢來，全世界最昂貴的吉他可一點都不遜色。這把Kurt Cobain用過的吉他，在2020年在洛杉磯拍賣會上以601萬元賣出，是金氏世界認可的最昂貴吉他。Kurt Cobain在1993年涅槃（Nirvana）的MTV Unplugged中就是用這把吉他登場。

Kurt Cobain用過的吉他，拍賣價格達601萬元。（法新社）
Kurt Cobain用過的吉他，拍賣價格達601萬元。（法新社）

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