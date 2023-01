加州州徽。(KTLA)

加州 48名代表於1849年在蒙特瑞(Monterey)集會一個月,除了頒布第一版的加州州憲,同時還決定了加州州徽(Great Seal of the State of California)。

州徽的主角是羅馬神話中的彌涅耳瓦(Minerva),等同於希臘神話的雅典娜(Athena)。彌涅耳瓦除了代表智慧和勇敢,還因為她是從眾神之王朱比特(Jupiter)的腦袋裡蹦出來的,代表了加利福尼亞可以跳過領地階段,直接成為美國一州的精神。

彌涅耳瓦腳邊的是加州野生灰熊,旁邊的麥穗與葡萄則代表加州的農業與酒業。遠方的礦工象徵加州的金礦與淘金熱,水上的帆船則是加州藉由海運貿易帶來的財富。河流是沙加緬度河,遠處則是內華達山脈。

州徽上方的「Eureka」是古希臘文的「發現了」,據稱數學家阿基米德發現浮力原理時便是高喊「Eureka!」「Eureka!」。Eureka代表加州拓展了美國的視野與勢力,也反映了金礦的重要。