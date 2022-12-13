創新NBA賽事線上互動 華裔姜定偉獲艾美獎

姜定偉負責的NBA線上賽事項目獲得2021年第42屆體育類艾美獎。(受訪者提供)

2022年艾美獎 已經落幕，每年獲得該獎的約有幾百人，但得獎的亞裔卻少之又少。不過在2021年的第42屆體育類艾美獎（The Sports Emmys Awards）上，有位華裔領銜的NBA 線上互動項目，殺出重圍，獲得了「最佳體育賽事互動體驗獎」（Outstanding Interactive Experience - Event Coverage），該項目在疫情 期間NBA球迷無法進行現場觀看賽事的情況下，創新突破性地創立網路直播交互體驗，讓球迷線上觀看賽事的體驗更加有趣。

這位華裔為姜定偉（Timon Chiang）。姜定偉是美國出生的華裔，爸媽是台灣移民。他在線上應用產品管理方面很有經驗。獲得艾美獎的線上賽事項目是他在2021年，在NBA工作期間，與其他隊友合作努力下完成的。姜定偉在該項目中擔任項目經理一職。他說，該項目是團體努力的結果。

那麼這個NBA線上賽事互動項目是如何開始的呢？姜定偉介紹說，在2020年3月開始，疫情蔓延至美國，很多社會活動停擺，包括美國籃球職業聯賽NBA。當時有幾個月的時間都沒有賽事。但是全球有大量球迷都訂閱了NBA的線上賽事觀看，沒了賽事，球迷可怎麼辦？幸好賽事停擺幾個月後，重新啟動。不過基於防疫，不同球隊的賽事都集中在一個地方進行，並且不允許有觀眾。

對於獲得艾美獎，姜定偉表示，首先這是一個團隊的合作，不是他的個人功勞。其次，他認為能獲得艾美獎「很酷」，因為在該領域畢竟有那麼多優秀項目。不過他也謙虛地表示，獲獎對他而言也不是什麼特別大的事。他說，那是NBA賽事史上一個特別的時期，那段工作經理對他而言也很特別。

賽事重啟後，大量球迷都只能在線上觀看賽事，包括通過NBA的手機App，網頁客戶端等。為了能讓球迷有更好地觀賽體驗，姜定偉與他的團隊對線上觀看系統進行了升級，加入了包括建立房間邀請朋友一起觀賽，投票給最喜歡的球隊、球迷等。這些功能推出後獲得了用戶的一致好評。

如今疫情緩和，NBA賽事也基本恢復正常，不過姜定偉和團隊創立線上互動功能仍保留在NBA線上賽事觀看系統裡，造福線上賽事觀眾。

姜定偉已於2021年離開NBA，現在地域體育網路Bally Sports擔任高管。姜定偉目前定居紐約。他本科畢業於奧斯汀德州大學（The University of Texas at Austin）機械工程專業，後獲得萊斯大學（Rice University）MBA學位。