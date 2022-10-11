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小旅館經營術 堅守原則護口碑

記者楊青／洛杉磯報導
資深旅館業者林玉樹認為，對客人堅持原則，是小型旅館長期保持生存活力關鍵。（檔案照）
資深旅館業者林玉樹認為，對客人堅持原則，是小型旅館長期保持生存活力關鍵。（檔案照）

1985年至1994年擔任南加州台灣旅館業同業公會總幹事，南加州資深酒店業者林玉樹說，他當年是因為協助旅館業舉辦各種培訓，在活動向行業專家們偷師學藝，從入門到租借經營，對旅館酒店這一行愈來愈有興趣。

林玉樹說，鼎盛時期，南加州台灣旅館酒店老闆多達上千人，一些行業大佬的酒店和旅館多達40、50家旅館；近年台灣人的酒店旅館數量雖然有所減少，但一些業者也開始改變方向，從傳統的酒店旅館經營轉型大規模建設和開發酒店。

和傳統的購買旅館來經營不同，林玉樹多年來以租借經營方式經營旅館，1980年先是租借經營艾爾蒙地的頂好客棧，之後在阿蘇薩再租借經營60個單位的頂好酒店。艾爾蒙地小客棧規模雖小，卻五年連續獲得客戶最佳好評獎，客戶的打分都在八分以上，讓同行相當羡慕。

林玉樹說，他的經驗是選擇客人要堅持原則。他周邊的兩家旅館先後被當地政府勒令停業，原因是涉及賣淫和販毒，「所以杜絕這種客人」。他表示，旅館的安全鏡頭和篩選人員都是關鍵，比如說一些人登記是兩人入住，結果透過安全攝像機鏡頭，卻發現後來陸續進入很多人，這時就需要有理有節出面干涉。

為保持多數客人的利益，抽菸、帶寵物的客人，都會被他宛然拒絕。他說，雖然過濾掉了一些客人，但同時保住了旅館的品質和聲譽，長遠來看反倒是養好了名聲、口碑好，客人自然源源不斷。

他表示，小酒店通常因為有貸款壓力，為獲得客人而委曲求全，反而傷害正常旅客利益；正常旅客保不住，最後導致惡性循環。能扛住敢於拒絕不良客人的壓力，非常重要。

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