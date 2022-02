封面故事／名校校長老來動情 晚節不保？

老年人重新發掘性愛的能力,日常生活也會變得不一樣。(Getty Images)

密西根大學(University of Michigan)校長施立索(Mark Schlissel),因被控與大學職員有「不正當關係」而遭校董會開除,校董會更公布100多封施立索寫給下屬的電郵,還提到接獲匿名投訴施立索與該名女下屬有性關係。

密西根大學校長施立索被控與大學職員有「不正當關係」,而遭校董會開除。(美聯社)

分享性幻想 「只是好玩」

在校董會公布的百封電郵中,第一封就是他送給該名女下屬一篇「紐約客」(The New Yorker)2019年的文章,文章標題為「紐約客日常的性幻想」,他則在郵件中寫著「只是好玩」(just for fun)。

上述在「紐約客」(The New Yorker)刊出的文章中,描述了八位紐約客的性幻想情形,來自東威廉斯堡的凱西說,她總想著夏日午後,漫步在布魯克林,街上擠滿了人,而一場大雨將路人都打濕了,「濕衣服緊貼著健美的身軀,顯得皮膚格外閃亮」。

華盛頓高地的蘇菲雅說,「我最大的性幻想就是在自己的公寓裡定期做愛,而且在這個幻想中,我的公寓有洗衣機與烘乾機」。

這些幻想沒有過多的性愛過程或氛圍的描述,文字中帶著一些生活的況味,甚至隱喻著眼前的困苦遭遇,而已婚施立索與其女下屬間的100多封郵件,也幾乎不見任何露骨的愛意或直白的性需求渴望,幾乎每封郵件都十分簡短,其中還有多封只是寫著要到哪一家餐館用餐或外賣,十足日常生活的內容,也讓人似乎對於上了年紀者的愛情,減少了許多肉體的想像,而多了更多感覺的交流。

其中一封2019年9月14日的郵件中,施立索將一份兩人將一起出差到歐洲的達美航空機票行程轉給女下屬時,僅寫著「如果我們錯誤的轉機,而滯留在巴黎…」,簡單的文字,卻可以感受到施立索期待意外發生,因此與該名女性有更多相處時間的渴望。

施立索在2019年11月17日的郵件中,轉發給女下屬一封有關一名製片人到訪的活動,女下屬回應「我想要去參加」,施立索則回答「你來,坐在我旁邊」。

2020年5月20日,施立索轉了一封來自中國朗廷酒店(The Langham Hotels and Resorts)的問候信給女下屬,然後寫著「美好回憶」,根據了解,他曾與女下屬一起出差到中國,然後住在朗廷酒店多日。

朗廷酒店於2021年2月2日再度送給施立索一封祝賀中國新年快樂的郵件,施立索收到該郵件後,馬上轉給女下屬,又再次提到「致美好的往日」,由此可見施立索非常珍惜與她有限的相處機會,而且心中留下一處空間,專門保留兩人的美好記憶。

年長者的愛情,似乎更注重感覺的分享交流。(Getty Images)

退休前鬧緋聞 讓人好奇

大文豪莎士比亞說,愛情不是花蔭下的甜言,不是桃花源中的蜜語,不是輕綿的眼淚,更不是死硬的強迫,愛情是建立在共同語言的基礎上的。在性愛之外,或許對於上了年紀的人而言,所要的不多,只盼覓得知音。

堂堂年薪將近百萬元的知名大學校長,老婆還是執業律師,卻在64歲即將退休之際沾上「腥聞」而下台,不禁讓人對於年長者追求愛情與性愛的瘋狂程度,產生許多好奇。

紐約時報 的長篇報導「70歲以後性愛的樂趣與挑戰」(The Joys and Challenges of Sex After 70),或許可以讓許多即將或已經邁入「從心所欲,不逾矩」年齡的男女,進一步了解這項與身心健康有密切關係的話題。

性行為會隨著年齡的增長而減少並不奇怪,尤其雌激素通常會在女性體內下降,這可能會導致陰道乾燥,進而導致疼痛。男性和女性的睾酮下降,勃起問題變得更普遍。

2007年「新英格蘭 醫學雜誌」(New England Journal of Medicine)刊登了一篇由芝加哥大學婦產科和老年病學教授林道( Stacy Tessler Lindau)主導的研究,該報告針對3000多名單身和有伴侶的老年人性生活進行調查(性生活的定義:與另一個人發生性接觸的任何相互自願的活動,無論是否發生性交或性高潮)。

結果發現53%的65至74歲的受訪者,在過去一年至少發生過一次性行為。在75至85歲的年齡組中,比率降至26%。林道指出,性生活的主要決定因素是一個人是否有伴侶——而許多老年人面臨喪偶、分居或離婚。相比之下,在57至64歲的人群中,73%的人至少在過去一年有過一次性生活。

然而老年性產業發展薄弱,老年人在這方面幾乎得不到任何指導。在美國一些夫妻關係治療師,根本不會跟他們的客戶談論性,許多家庭醫師也不會主動提出這個話題。

美國醫學生協會(American Medical Student Association)表示,85%的醫學生接受的性健康教育 不到五個小時。如果有男病患抱怨勃起問題,醫師通常會提供偉哥和希愛力(Viagra and Cialis)等藥物。但這些藥物可能有副作用,並且可能不能與某些藥物共同服用。對於女性來說,Addyi 藥物對增加性慾的作用很小,僅適用於停經前女性。雖然醫師可能會為女性提供含有雌激素的乳膏或陰道環,但很少有人會提供女性性交疼痛時,可能的其他替代方案。

「紐約客日常的性幻想」文字中透露出生活的況味,或許讓讀者產生共鳴。(Getty Images)

嬰兒潮世代 擴大性定義

然而隨著嬰兒潮(1946-1964年出生)的年齡,逐漸也到了六、七十歲,許多性專家預計,這群「新老人」將要求針對「性生活」議題,擁有更開放的對話和政策。

「新英格蘭醫學雜誌」的研究顯示,儘管75至85歲的受訪者中,超過四分之一表示他們在過去一年發生過性行為,但該組中,逾五成表示每月至少發生性行為兩到三次;還有將近1/4每周維持一次或更多次性愛,研究指出,這些仍然持續有性生活的老人除了心情愉快,還因此具有更強的免疫系統、更佳的認知功能,同時也會強化女性心血管健康以及降低男性前列腺癌機率。此外,性生活還可以改善睡眠、減輕壓力並培養情感親密感。

撰寫紐約時報70歲以後性愛文章的作者敏特(Marilyn Minter)說,在過去三年,她陸續與40多名60多歲、70多歲、80多歲和90多歲的長者交談,這些人都已經找到了改變和改善性生活的方法。其中有些人尋求性治療師的幫助,這些治療師主要協助人們擴大「性」的定義,讓人們將注意力從目標為導向的性行為─勃起、性交、表現等方面轉移。

渥太華大學醫學教授、性研究員克萊恩普拉茲(Peggy J. Kleinplatz)於2005年開始採訪了許多擁有豐富而親密的性生活的人。幾十年來,大部分性研究都集中在功能障礙上,而克萊恩普拉茲所帶領的團隊,則探索了適用於任何年齡、健康、社會經濟地位等其他因素的性行為。

她與莫納德(A. Dana Ménard)於2020合作出版的著作「壯麗的性:從特別情人習得的課程」(Magnificent Sex:Lessons from Extraordinary Lovers)寫著,隨著時間的推移,性生活會變得越來越好。該書40%的受訪者年齡在60多歲、70多歲或80多歲。克萊恩普拉茲說,有誰比那些練習時間最長的人,更適合採訪關於如何滿足性生活,部分受訪者稱,他們到了40多歲和50多歲時,才意識到自己對性的期望太低了,而他們知道如果想要更好的性生活,需要投入精力和努力。

透過她的採訪顯示,隨著年齡的增長和成熟,人們對自己想要的東西有了更好的了解,並且更願意向他們的伴侶表達出來。雖然人們可能會認為某些健康問題會限制性行為,但克萊恩普拉茲的受訪者包括有各種各樣健康問題,例如心臟病、中風、多發性硬化症、椎管狹窄、聽力喪失、尿失禁。在某些情況下,這是一種殘疾,使他們擱置了性行為,不過,卻有更多的受訪者說,因為身體的這些況,使他們更願意嘗試、交流和回應其伴侶的要求,儘管他自己沒有勃起或性高潮,然而「性愛卻比以往任何時候都強烈得多」。

隨著年齡的增長,人們更願意向伴侶表達自己的需求。(Getty Images)

老年性教育 推廣有進展

各個年齡層的人都表示,他們在性愛過程中試圖與伴侶保持同步,「融入」自己的身體,他們將這種狀態描述為「放慢速度、全身心投入」。 情侶們還談到了創造性愛環境的重要性:打開音樂、收起筆記本電腦、洗澡、打掃房間。這並不是說一直要追求終極體驗,而是展現即使是特別的戀人,有時也只是令人滿意的性行為。 Kleinplatz 說,總體而言,重要的是擁有「值得想要的性」(sex worth wanting)。

另一位性愛研究員佛雷斯曼(Jane Fleishman,「石牆一代:L.G.B.T.Q.、長者性愛的激進化和老齡化」一書作者)說,她從學者、治療師和其他與老年人一起工作者身上,看到他們對老年性行為更感興趣的跡象。她在老年人社區和專業人士圈提供性教育培訓,其中包括關於老年人中不斷增加的性感染方面的培訓。2019年時,她通常僅被邀請到少數幾個地方演講,現在,她頻繁出現在老年醫學會議和醫院的臨床會議中發言。

媒體方面對於老年性愛方面的推廣與教育也有一些小進展。幾年前,電視節目「格蕾絲與弗蘭基」(Grace and Frankie)專門為珍芳達(Jane Fonda)和莉莉·湯姆林(Lily Tomlin)的角色,創造和營銷符合人體工學的老年女性振動器。

去年,Ogilvy UK去年更發起了一項公益廣告活動「讓我們暢談晚年性愛的樂趣」。這項活動有11名年齡在65至85歲間的人士參加。其中五人是異性戀、同性戀的夫妻,還有一位是寡婦。他們穿著柔軟的白色長袍坐在沙發上受訪, 「隨著年齡的增長,我們會進行更多的實驗」,一位坐在丈夫旁邊的女士說。

當夫妻已經在一起40或50年時,解決性問題可能比其他結婚年資還短的夫婦更難。男性性治療師杜克洛斯(Stephen Duclos)告訴敏特,很多他的患者說,自己另一半幾十年來,在婚姻中做出了各種各樣的讓步,包括性方面。

喚醒性休眠 克服性焦慮

通常這些夫妻到訪杜克洛斯辦公室,都是因為幾十年來性生活已經減少,他們間的關係可能是溫暖的且良好的,但性卻處於「休眠」狀態;有的則是夫妻分居,在情感與性方面都沒有太多;有的則是因為服用癌症藥物而影響了性慾;有的則是男的正在外遇或考慮外遇,女的想要追求從未有過的性幻想,杜克洛斯說,這些種種,在一定程度上都是因為害怕「不再有性關係,也因此宛如失去了身分認同」。

對於某些人來說,他們不再關心性;有些被疾病折磨得筋疲力盡,如果處於一段關係中的兩人已經討論過並同意他們不再想要性,那就沒有問題。

但夫妻之間最常見的抱怨之一就是性慾的差異。夫妻彼此間對性有小差異是好的,然而,當其中一個在95%的時間主動提出性行為要求時,另一個人予以拒絕,往往會感到內疚。

當生命被孩子消磨殆盡時,平庸的性生活是可以忍受的,但當你生命中的最後幾年有更充裕時間時,可能會產生相反的感覺。

敏特採訪的許多老年人說,他們希望早點在性生活方面投入,包括通過更好的溝通、更多的親密感和克服性焦慮。一名婦女瑪麗說,「我覺得我們都很孤獨」,她指的是幾十年來與丈夫經常不冷不熱的性關係。

「有段時間,我不再在乎我是否再也無性生活」,她說,自己跟丈夫就像兄弟姊妹,偶爾嬉戲。大約六年前,70歲的瑪麗和她74 歲的丈夫徹底改變了他們的飲食習慣,每人減掉了大約50磅,體重減輕引發了他們重新認識彼此,並開始重新想像性愛的能力。現在,前戲通常從早上開始,他們會發短信說想和對方做什麼。在做愛時,他們的談話和行為比過去更加公開;之後,還會坐在壁爐旁喝咖啡聊天。