紙上播客／全球走讀 創新大學的夢幻課程與現實挑戰

可以在全球七大城市走透透，讓學習與旅遊相結合。（圖：邱如韻提供）

新冠疫情延燒兩年之際，遠距上課已成為全球每個學生不可避免的體驗，最近在全美引起熱議的是網課對學生的影響，在有不少學生期待重返校園的時候，也有部分學生反抗回到教室。

而位於舊金山 的密涅瓦大學(Minerva University)在2012年創立之初，便把遠距學習納入教學的一環，實施許多創新作法，例如不設大型講座、沒有教學大樓、取消考試、所有課程都透過19人以下的視頻進行；學校也沒有固定的校園，除了大一新生待在舊金山，往後幾年學生可以選擇在南韓 首爾、印度海德拉巴、德國柏林、阿根廷布宜諾斯艾利斯、英國 倫敦及台灣台北學習。

密涅瓦創新的教育方式，吸引來自台灣的邱如韻就讀。（圖：邱如韻提供）

全球7城市 都是你的教室

這樣的「夢幻學府」，自然吸引大批學子心嚮往之，根據英國衛報報導，該校在2020年從全球180個國家的2萬5000名申請者中，只錄取不到2%的學生。目前就讀密涅瓦大學社會科學系三年級學生邱如韻(Diana)表示，密涅瓦是一所創新大學，強調培養學生思辨的能力和實際的行動力。在四年期間，學生會在全球七個城市學習和旅行，除了讀書，也會加入在地的組織、擬訂計畫，協助當地人解決一些問題，作為畢業論文和展現學習的成果。

邱如韻表示，密涅瓦的學生來自40幾個國家，能遇上華人學生的機會很小，讓她只能開口說英語，而在這樣一個陌生的環境裡，反而讓她有機會重新認識自己。三年期間，在她到倫敦前，便已分別在舊金山、首爾、柏林就讀，生活方方面面小自申請電話卡、開立銀行帳號，大至生活習慣的重新建立，都是巨大的挑戰。

密涅瓦的教育理念，著重培養學生的實際行動力。（圖：邱如韻提供）

柏林逛市集 南韓訪板門店

這樣的走讀加旅遊經驗，讓邱如韻印象最深刻的是，能夠融入當地生活、了解不同的文化體驗。在每個城市待上三、四個月，邱如韻說，這樣一段不長不短的時間，可能在適應當地生活不久就要離開，所以事前先做規劃非常重要。她曾在柏林逛聖誕市集、在南韓拜訪板門店、在舊金山吃24小時營業的甜甜圈，這些都成為她難忘的回憶；另外因應各地治安狀況，得提醒自己需調整作息習慣，也是讓她成長最多的地方。

「世界OnAir」節目主播卓賢邀請到密涅瓦大學學生、正在英國倫敦念書的邱如韻分享她截然不同的學習體驗。邱如韻認為，她的「密涅瓦經驗」或許正呼應了未來遠距工作的趨勢，能夠提早培養相關的能力，未嘗不是一件好事。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。