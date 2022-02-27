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移民專頁／I-485獲准未收到綠卡 用OPT身分可繼續工作

李亞倫律師主答
I-485獲准未收到綠卡，律師指仍可用OPT身分繼續工作。(Getty Images)
I-485獲准未收到綠卡，律師指仍可用OPT身分繼續工作。(Getty Images)

讀者問：

我以OPT的實習生身分正在工作中，OPT身分將於2022年過期。昨天上網查詢我的I-485案情，得知我的綠卡申請「已獲批准」。但我還沒有收到正式的批准通知單或綠卡。我現在的移民身分到底是什麼？我的OPT在什麼時候會無效？我有I-485調整身分時申請的C-9卡（我沒有用過它，因為我仍保持合法的F-1學生身分），但它將於下周過期。因此，如果我的C-9卡在我收到郵寄來的綠卡前就過了期，我留在目前的工作崗位會不會有問題？如果我的OPT過期，即使綠卡已獲批准，我是否必須在C-9卡到期後離職？

答：

美國移民局已經批准你的I-485調整身分的申請，所以你的工作似乎不會產生太大的影響。如果非官方的在線通知是正確的，你應該很快就會收到官方正式的批准通知單和綠卡。批准日期應與非官方的在線通知日期一致。然而，從技術上講，綠卡上的就業授權無法在你收到綠卡之前開始。你說你從未使用過的C9卡將在下周過期，因此你有權在該卡下繼續工作至下周為止。你說你的OPT將在2022年到期，所以從技術上講，即使你沒有收到綠卡，你應該能夠以你的OPT身分繼續工作，直到你真正收到綠卡為止。這是不容易歸類的情況。

綠卡 OPT 移民局

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