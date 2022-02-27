大仁說財經／徵才啟事 為何不披露薪資

愈來愈多企業在求才啟事中主動披露薪資數字。（路透）

徵才啟事可能非常詳細，包括一長串職責和所需技能、對公司文化和福利 的描述，以及可能想在這裡工作的許多其他原因。但經常會少了一項要點：薪酬。

ZipRecruiter首席經濟學者波拉克(Julia Pollak)表示，美國線上徵才網站上只有大約12%的啟事會披露薪資範圍。但已較2019年的8%有所增加。波拉克說，增加的部分原因是就業 市場走強，「勞動市場趨緊似乎的確導致更多公司寧可披露薪資。」

但愈來愈多公司很快就會被當地政府要求披露薪資水準。

例如，紐約市 的一項新法律要求雇主在徵才清單中包含工資範圍。該法律將於5月生效，適用於擁有四名員工以上的雇主，但不包括臨時勞務公司。

前紐約市議員和該法案的發起人羅森塔爾(Helen Rosenthal)指出，「這項新法律揭示了薪酬不平等問題。」「在徵才啟事中明列薪酬範圍可以讓求職者確定在申請工作時是否能夠養活自己和家人。」

科羅拉多州也有類似法律，自2021年1月起生效，其他一些州，如羅德島州和馬里蘭州也有相關立法要求雇主根據要求提供工資範圍。

為什麼薪資是祕密

諮詢公司Equal Pay Negotiations創始人唐諾文(Katie Donovan)表示，勞動成本是公司的一項主要支出，對此避而不談可以讓公司以更低的價格雇用員工。

她說，「公司不想求職者知道太多，因為愈了解，就愈難談判省下任何支出。」「這肯定是一種心態，求才和聘雇的工作就是以最少的金錢引進最優秀的人。做到這一點的最好方法是不要告訴他們你願意出多少錢。」

對數字保密也可以是一種談判策略。唐諾文說，「先說出數字的人就輸了。」

公開薪資訊息也意味著競爭對手和現有員工可以看到公司願意支付的費用。某些情況下，現有員工可能會發現他們的薪水過低，這可能導致他們要求調薪或另尋新工作。

她說，「這是最可怕的部分，也就是為什麼公司不會白紙黑字寫在求才啟事中。」

但哈佛大學經濟學助理教授卡倫(Zoe Cullen)表示，在談判薪水時，公布薪資對公司也有好處，「為特定工作明訂薪資的公司具有很高的議價能力，因為他們向可能的求職者宣布：『如果你想提出高於這個價格的要求，它會影響到其他所有人，而我將被迫公開調整這份工作的現行價目。』」

公開薪資範圍也有助於吸引勞工。波拉克說，「當人們在找工作時，薪酬通常是最關鍵的問題。因此，如果找不到所需的薪水資訊，他們可能根本不會浪費時間來完成整個求職過程。」

她補充說，當公司對薪水更加坦白時，有助建立信任，「當公開資訊時，求職者會感到更受尊重並更願意提出求職申請。他們會想：『好吧，他們的確是認真對待這個工作。』」

讓求職過程更簡化

首先，公開薪資範圍有助於求職者了解市場願意為某些職位支付的費用。

紐約市勞動和就業法公司Berke-Weiss首席律師伯克韋斯(Laurie Berke-Weiss)說，「如果有能力知道所提供的薪水並知道其他人的收入，那麼您就可以為自己爭取。」

從一開始就知道一份工作的薪酬，也可以使求職過程更加簡化。在當前緊張的勞動市場中，求職者對申請的職位更加挑剔，而徵才廣告上的薪資範圍可以幫助他們縮小選擇範圍。

LinkedIn集團產品經理拉吉夫(Rohan Rajiv)說：「職位描述通常聽來會比實際要好，但當求職者再深入求職過程，才發現薪水比他們現在的還要低。」他補充說，與2021年1月相比，2022年1月明訂薪資水準的LinkedIn職位貼文增加了50%。

要求披露薪資的法律，以及禁止公司詢問薪資歷史等其他法律規定，也有助於實現薪酬公平。

研究顯示，女性和有色人種在相同職位中的薪酬往往低於白人男性。要解決這個問題，就需要大幅加薪。

唐諾文說，「從統計數字來看，西裔女性要回答這個問題：你想在這份工作賺多少錢？如果她要說出與白人相同的數字，就必須將目前的薪資提高100%以上。這還只是統計數字而已。」

發布薪資範圍對當前員工也很有啟發性。唐諾文說，「如果員工看到他們可以通過競爭獲得20%的調薪，他們就會開始關注職位空缺。」

這種透明度還可以幫助現有員工了解他們的薪資是否過低。唐諾文說，「大多數人認為在公司任職時間較長的人比剛開始工作的新人賺得更多。但不是這樣的，新人可能賺得更多。」「新人得到的報酬是當前的市場價值，而你即使每年調薪2%可能還跟不上市場水平。」

除了薪資之外，還有更多公司可以提供的福利，例如簽約獎金、股票期權和其他可能並不總是需要披露的福利。

波拉克說，「你可以擁有一家非常公開、公開承諾薪酬透明度的公司，但如果求職者真的提出比他現有工作待遇更好的要求，公司還是可以想辦法讓公開的薪酬範圍保持不變。」「公司可以找到各種更具創意的方法來解決這些要求。」