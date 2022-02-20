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醫藥／血尿腰痛沒治 左腎永久失能

／林宛諭
腎臟內科主任蔡旻叡說輸尿管結石若不處理，甚至得面臨洗腎危機。（圖：彰化醫院提供）
腎臟內科主任蔡旻叡說輸尿管結石若不處理，甚至得面臨洗腎危機。（圖：彰化醫院提供）

一位81歲老先生日前做體檢時，竟發現腎功能已惡化到第四期，原來他20年前曾有血尿及急性腰痛等結石症狀，幾天後不痛了而未再理會，但這種不會痛的結石長久堆積在左側輸尿管，造成左腎積水並永久失能，台灣彰化醫院腎臟內科主任蔡旻叡說，輸尿管結石不處理，甚至得面臨洗腎危機。

蔡旻叡說，老先生體檢發現其腎功能惡化，腎絲球過濾率只有19，快達到15以下的洗腎程度，超音波檢查赫然發現其左腎已變成不規則的囊泡，經電腦斷層細查發現，左側輸尿管被多顆結石完全填塞，左腎的尿液下不去，因積液形成比肝臟還大的巨型水腎，大約有20公分大，比正常腎臟大了一倍，估計已裝了三公升的液體，在此壓迫下已看不到正常的腎臟組織，其左腎已經完全沒有功能，此狀況可能已經持續很久，僅靠右腎運作，但如今右腎又已經慢性病變，將來恐得要洗腎。

老先生說，20年前他左後腰很痛且血尿，本來要去看醫師，但幾天後症狀消失了，他就不再理會，沒想到20年後竟會嚴重到可能要洗腎。

彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮說，結石若落入狹窄的輸尿管，通常會引起急性的腰背部、甚至延伸至腹部的劇痛及血尿，還可能排尿困難、發燒及嘔吐，那是因結石阻塞輸尿管強烈蠕動所致，但結石上游的集尿系統隨著時間發生慢性變化後，輸尿管的強烈蠕動隨之消失，是有可能疼痛感消失，但結石隨著時間越積越多，導致上游腎臟產生的尿液無法排出，會造成腎臟機能受損。

蔡卓榮說，老先生的結石陸續堆積在左側輸尿管，直到完全塞住，左腎失能，如此一來全靠右腎排尿，左腎早已沒有功能，拿掉結石的意義不大，假如左腎出現感染，就要將整個左腎取掉。

蔡旻叡說，輸尿管結石通常很痛，這並非壞事，因為患者一定會就醫，處理完就好，怕的是不會痛的輸尿管結石。老先生現在只能照顧好右腎，飲食要少油、少鹽、少糖，同時以藥物控制血糖血壓，定期追蹤，儘量延緩右腎功能退化。

電腦斷層左腎下方的輸尿管被結石阻塞(紅圈處)，左腎成巨型水腎而失能。（圖：彰化醫...
電腦斷層左腎下方的輸尿管被結石阻塞(紅圈處)，左腎成巨型水腎而失能。（圖：彰化醫院提供）

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