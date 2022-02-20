封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防

許多華人習慣把錢存入銀行，在高通膨的情況下，實際上導致了貨幣貶值。（Getty Images）

紐約財富規畫及房地產 （New York Wealth）管理合夥人麥慧琪（Sally Mak）說，美國經濟2022年將出現兩個重要的變化：一是通膨；二是升息。2021年12月，統計顯示美國的通膨已經達到7%。她說，最近有個調查顯示，包括聯準會（Fed）、投資 銀行、經濟學家在內的多數專家認為，聯準會將於今年3月升息，全年估計要升息三、四次。

麥慧琪說，美華人存在一些投資誤區。（麥慧琪提供）

哪些好的投資理財方案可以「抗漲」？這位擁有美國認證財富規畫師（CFP）及特許理財顧問（ChFC）頭銜的專家說，華人的投資存在許多誤區，如把錢存入銀行，期望吃利息；押寶成長型股票，渴望一夜暴富；像買自住房一樣購買投資房；期望人壽保險 盡快獲利等。她認為，只有克服了以上這四大誤區，才有可能理財有成。

衣食住行樣樣漲，雇主加薪的幅度遠遠趕不上通膨的速度。（路透）

錢存銀行 利息難敵通膨

麥慧琪說，華人的理財方式也存在問題，無法適應新的經濟形勢。例如，許多華人把多餘的錢存在銀行裡。但是，銀行支票帳戶沒有利息，儲蓄帳戶的利息也只有1%左右。如果把錢存入銀行，錢是虧損的。「如果去年在銀行儲蓄25萬元現金，到了今年其購買力下降了1.75萬元。」

疫情中，美國的通膨開始逐漸出現。去年的通膨率從5月的5%一下子到了12月的7%。實際上，人們從日常生活中也能感到，很多東西「已經貴了」。例如，豆腐是華人飯桌上的常見食品，華人超市都有出售。「去年，豆腐是1.19元一盒，年底就要1.79元一盒。」通膨涉及到人們常用的物品，如日用品、食物、汽油等。兩年前，汽油是2元多一加侖，現在將近4元一加侖，漲了將近一倍。

通膨對民生影響極大，油價兩年幾翻倍，駕駛人感受非常強烈。(新華社)

她說，為了應付通膨，雇主給雇員加薪。但統計顯示，去年平均加薪只有2.7%（3Q21, Payscale Index），遠遠低於通膨的速度。去年，社會保險局給退休人員社安金上調5.9%，但還是趕不上通膨水平。

因此，大多數專家認為，2022年3月就要開始升息。有人估計要升三次，也有人估計升四次。「如果每次升息是0.25%，四次就是1%。」這個1%看起來不高，但是如果要貸款買房就會感到壓力巨大。

押寶股市期望一夜暴富，是投資人容易步入的誤區。（Getty Images）

錢進股市 小心高科技股

麥慧琪說，針對通膨和升息的特殊情況，人們一定要在投資策略上進行調整。她說，首先在證券投資上進行調整，就是投資高科技公司的股票要小心。她說，高科技公司的股票在2021年漲得很厲害，過去幾個月已經調整很多，「今年仍然在調整」。那斯達克市場的高科技公司較多，今年下調得最厲害。

如果是長期投資，要把成長型股票改為原材料、消費類股票及其基金。她說，由於通膨的關係，這些公司的產品都會漲價，因此公司的業績也會有所提升。例如，衛生紙的價格在增加，可把通膨轉嫁給消費者。同時，也應該選擇股息高的股票。她認為，股息高的股票的收入可以對沖無股息的成長型股票的損失。同時，投資者還要當心股市調整。

她說，有的債券具有抗通膨能力。例如，聯邦政府發行的I-Bond債券，年化利率可以達到7.12%。它還有一個好處就是保本，而且收益免交州市稅。她說，這種債券可以跟著通膨率對收益半年調整一次。它在2021年11月1日做了調整，下次調整的時間是2022年4月30日。

美國公民和居民都可以購買這種債券。不過，政府對購買數量設有限制，每人每年最多只能買1.5萬元，夫妻倆可購買3萬元。期限是5年。如果購買一年後要出售，最後三個月沒有利息。「若是手裡有閒錢，可以購買這類債券，這樣會比把錢存在銀行定期帳戶好很多。」

如果買投資房像購買自住房一樣，很可能影響投資收益。（美聯社）

投資房 與自住屋不一樣

麥慧琪說，房地產與通膨掛鉤，歷史數據顯示房價會隨著通膨的增加而水漲船高，可以對抗通膨。華人喜歡購買房地產，可以考慮。她指出，華人投資房地產的問題是，投資房地產常常參雜個人愛好，影響收益。

同時經營房地產公司的她說，購買投資房和自住房的策略不同。如果是自住房，主要考慮居住環境、學區情況、是否安全等，但是投資房則不同。投資房地產是通過投資獲得收益，就像其他的投資一樣。她表示，房地產投資者主要考慮兩個因素：升值空間和租金收入。

例如，紐約市的長島市（LIC）的房價過去幾年猛漲，從每平方呎800元漲到1300元。但如果投資這裡的房地產，投資者的租金收入只有1.5-2%，而其投資回報率低於通膨率，根本不划算。「因為投資者喜歡當地的環境，常常犯下類似的錯誤。」

她說，如果是購買投資房，一定要考慮這棟房子所在城市地區過去與未來的情況。有的地方已經漲得很凶了，如鳳凰城，其未來5年還能繼續上漲的空間可能非常有限，而以前數據顯示，這城市的房價的上下幅度可達50%。有人根據紐約市的經驗，去喬治亞州的亞特蘭大市買房。「這些地方與紐約市不同，一定要小心，投資前應該對投資地點做詳盡的分析。」

現金購買和貸款購買的考慮因素也不一樣。如果是現金買房，與利率升跌無關。而若是貸款購房，利率的升跌直接影響購房者的每月的利息支付。她說，目前房地美（Freddie Mac）、房利美（Fannie Mae）的30年的房貸利率大概是3.5%左右，如果今年升至4.5%，50萬元的貸款每年多支付3480元。「因此，需要購房的人，要在利率上升前行動。」

她說，投資房地產除了直接購房外，還可以通過購買房地產投資基金（REITS）達到目的。現在，市面上這類基金很多，有的基金靠房地產升值賺錢，也有的基金靠租金收入獲利。可以多看看，選擇感興趣的基金下手。

人壽保險 別想盡快獲利

麥慧琪曾任美國國際集團（AIG）大中華區資深副總裁、紐約人壽（美國總部）公司副總裁等，並持有保險執照。她表示，人壽保險也有理財功能。市面上有一種理財型保險，但是要做長線（20年以上），每年的收益可以在4%以上，不過也因人而異。

她說，年齡不同、健康狀況不同，購買的保險也不一樣。一般來說，人壽保險可以作為一個長期投資，期限一般在10年至20年。如果人壽保險購買在20年以上，加上可以規畫成不要交稅，因此稅前的年回報率可達6-8%，能夠追上通膨。

她說，如果要達到這個效果，保險的設計很重要。設計者根據投保者的年齡和健康狀況，設計出一個好的保險方案。「如果設計不當，也達不到這個效果。」