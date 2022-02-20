醫藥短波／胃酸倒流 質子泵抑制劑服用小常識

胃酸倒流是最常見的腸胃道疾病之一。根據世衛 組織的估計，20%的美國人、大約每天超過1500萬人出現胃灼熱的情況。以全球來說，患病率為北美跟歐洲近20%、東南亞 5%、澳洲 為11%。

胃灼熱、燒心是怎麼回事？

這是當胃酸回流到食道時候的灼燒感，常常會上升擴散到頸部引發喉嚨痛。

目前治療胃灼熱最好的藥物是什麼？

根據研究，發現胃內壁的細胞含有質子泵，會產生讓身體在消化過程中需要的酸。當這種強酸流入食道的時候，就會使食道和咽喉受到傷害感覺灼熱，所以質子泵抑制劑可以減少胃酸的分泌，減少倒流的情況。

這類藥物可以隨處買得到嗎？

一般來說藥房以及超市中都有，比如說Medium 和Prevacid，劑量高的話著需要醫師處方。

服用者有年齡限制嗎？

凡是18歲以上，經常有胃灼熱的人都能夠服用。

孕婦經常有胃灼熱，可以服用這種藥物嗎？

在醫生指示之下，是可以服用的，不過每個療程不能超過14天，不可長期服用。

長期使用這種藥物有什麼副作用嗎？

長期服用的話，會增加骨質疏鬆的風險，特別是髖部、腕部或者是脊椎容易發生骨折，還可能導致胃壁發炎和血液中的鎂含量過低。根據美國食物藥品管制局的建議，每個療程不能超過14天，每四個月可以重複一次治療。