生活／中文學子們的新春樂

豐盛的晚會宴席。（圖由作者提供）

每年的新春佳節是美國中文學子們快樂時光，身為中文老師也趁機將中華文化的魅力在此期間發揚光大。平日埋頭苦練漢字的美國學生此時苦盡甜來，在西班牙語、法語、德語等學習者面前吃喝玩樂、揚眉吐氣。

課堂年菜飄香

美國中小學通常在1月中下旬結束上學期、進入新學期，慶祝農曆新年能叫美國學生立馬進入喜洋洋的氣氛中。YouYube上有許多講解春節習俗的視頻，中文的、英文的，中國的、港臺的、以及韓國的、越南的等東南亞地區風俗，應有盡有，可以視學生的中文程度以及不同的家庭背景在課堂上播放。還可以根據教學需要，將春節與各主題或單元相關聯：闔家團圓與家庭、吉利與顏色、春運與交通運輸、回鄉與城鄉差別、十二生肖與動物等。

學生們最感興趣的關聯當然是中華美食文化。在如今交通發達的時代，一款款年味如候鳥般飄洋過海，飛入華人超市，還有越來越多的新寵光鮮亮相好市多貨架，中文老師們忍不住解囊，買給學生們。囊中羞澀的老師盡可以請學生帶食物來開派對，家長們通常會大力支持。說說每種迎春食物的象徵意義，更叫學生們吃得有滋有味：餃子寓意招財進寶，魚代表年年有餘，年糕帶來高收入，當然對於孩子們來說高個頭、高分數更討喜，湯圓象徵闔家團圓，金桔招來好運和財富。

趁機設計各種活動給學生們一個閃光發亮的機會，喜歡唱歌的學唱鄧麗君的經典賀年曲《恭喜恭喜》，擅長畫畫的創作生肖圖，手巧的剪春字、做燈籠。我通常在教室裡設置多個station，讓學生們自由選擇：書法、手工、筷子比賽、拼漢字、猜字謎和詩歌朗誦等等。女生們多青睞手工製作，男生們則喜對筷子比賽摩拳擦掌。我讓他們用筷子夾gold fish crackers（金魚餅乾），一來讓學生們體驗年年有「魚」，二來他們會很開心地吃掉「戰利品」。

舞獅表演。（圖由作者提供）

全校春晚同樂

許多中文老師還舉辦全校春節晚會，讓全校同樂。邀請父母們前來參加，讓社區走入學校，這更是普及中國文化的好機會。

我通常選一個春節前後的星期五，學生們放學之後來到我們高中外語系大廚房，媽媽們帶來自家拌好的餃子餡，餃子皮 或現擀或事先買好，視家長們的手藝和時間而定。在媽媽們的親切指導下，學生們七手八腳地開始包餃子，總有能幹的媽媽自告奮勇煮餃子。爐子下的大烤箱也不閒著，把一個個冷凍春捲烤得金黃噴香。

同一時間，那邊的學校大餐廳裡也熱火朝天，中文俱樂部骨幹們率領眾人布置會場。有一年的主席同學很有藝術天賦，她設計的photo booth顏值頗高，金燦燦的背景上兩個紅通通的「福」字倒掛。她還從家裡拿來兩套漢服，讓大家穿來照相。會場一角還展示著學生們製作的立體海報，介紹中華春節傳統和各地風情。

晚飯五時開始，學生們帶著家人和食物來到，我從附近中餐館 訂的幾大盒熱菜也同時到達。學生們親手做的餃子年年都是暢銷品，連破皮的都被一掃而空。平常螢幕上所見的中國盛宴，成了學生們舌尖上的體驗。

筷子比賽。（圖由作者提供）

學生大秀才藝

用中文和英文主持晚會是學生們施展才華的好機會，兩人必須是能hold住大場面的角色。在以「我要上春晚」的號召動員之下，每年學校裡的音樂家和歌手紛紛登台。薩克斯風曲《月亮代表我的心》深情款款，鋼琴曲《彩雲追月》演繹細膩，小提琴獨奏《梁祝》令人如癡如醉。流行歌曲獨唱、民族舞蹈表演也是學生們的拿手節目。我還曾經指導十二年級學生演出話劇《元宵節》，他們不僅秀出了中文才能，從舞台場景到服裝設計也展示了他們的創意。每年的「春晚」就這樣成了學生們才藝亮相的絕佳舞臺。有一年，我們請到了華盛頓大學的舞獅隊前來助威，龍騰虎躍、活力四射，給晚會倍增喜氣。

接下來是讓全體學生參與的活動時間，人人動手人人樂，才是美國春晚的精神。除了設置跟教室慶祝活動類似的station以外，還增添有獎猜謎、乒乓球大賽和踢毽子比賽等等。學生萌萌噠的弟妹們也玩得盡興，甚至還有家長在筆硯旁揮毫。

兩個鐘頭的晚會一晃而過，不僅讓學生們親身體驗了中國文化的魅力，還讓他們充分展示了領導和組織能力以及其它種種才能，一舉數得。從微信群裡老師們的分享看到，各地都有中文俱樂部主席同學升入名校或藤校，舉辦如此活動的能力，無疑是他們大學申請書的亮點。

乒乓球賽。（圖由作者提供）

赴中國城尋寶

去中國城體驗春節也是和學生們的傳統活動之一，西雅圖 中國城裡的一家幸運餅工廠很歡迎學生參觀，我們當然不會錯過。在瀰漫著香甜空氣的工廠裡，學生們參觀米粉、麵條和幸運餅的製作，他們喜歡舉著手機，在幸運餅機器前捕捉籤語紙條放入餅乾的瞬間；美國人喜聞樂見的fortune cookie，中國飲食文化的象徵，原來是出自這樣龐大又精巧的機器。學生們一邊品嘗著剛剛出籠的新鮮幸運餅、一邊聽解說員風趣地講述幸運餅和自家工廠的歷史。有趣的是，一台機器在生產unfortune cookie，那台八○年代的機器因老化失去了卷包功能，廠家靈機一動，用它生產不帶籤語紙條的扁餅乾，另闢銷路。

接下來學子們開始在中國城「探險」，分組進行尋寶遊戲。我給他們配備地圖和尋寶指令，他們要找尋的「寶物」有中國門、春節慶祝的裝飾、中文報社大樓、中文書店等等。學生們都有備而來，早在半個月前我就布置下有關中國城的種種研究專案，學生們積極回應，有的寫了西雅圖中國城歷史的報告，有的做北美的中國門比較研究，有的製作精美的中國城觀光手冊，有的設計中國城一日遊彩色海報，還有的列出中國城十大中餐館的熱銷功能表和價錢。如今的實地考察，可謂對「紙上談兵」的驗證。

學生們這一天的高潮無疑是自由的午餐時間，他們三五成群進入各家中餐館，自豪地或是害羞地用中文點菜，然後享用比學校餐廳噴香百倍的午飯。

對於許多僑居西雅圖的華人來說，此處中國城成了時空轉換中故鄉的縮影。雄偉華美的城門，是心靈的慰藉；琳瑯滿目的家鄉食品，是鄉愁的解脫；各色粵菜滬菜、川味京味，更是腸胃的撫慰。平日，與家人或鄉親在此小聚；逢年過節，與熟悉或陌生的同胞們在此共慶。我帶著學生們來到中國城，要讓他們開啟所有的觸覺，動用一切的感官，將東方的氣息吸入胸間。

登上回程的校車之時，學生們都帶著滿腹的中國味、大包小包的幸運餅和不幸運餅，不少人還手捧一杯波霸奶茶，車裡笑聲不絕。

五福臨門拜年

因受疫情影響，全美眾多學校從2020年3月開始改上網課，一年半之後的2021年秋季才得以返校上實體課。我從去年9月就開始期待著帶領學生們熱熱鬧鬧地慶祝虎年的到來，豈料疫情詭異，新冠變種Omicron在年底的節日假期間傳播迅速。元旦過後返校的第一周，全校每周一次的病毒檢測，結果有21例陽性。越來越多的學生在家隔離，請病假的老師也逐日增加，到1月10日這天竟有四位缺席老師找不到代課，同事們只得犧牲備課時間相互幫忙。到了13日，學校不得不又開啟遠端教學。

1月24日，終於可以重新返校上課，可惜不能舉辦大規模的全校春晚了。在這烏雲籠罩、不可預測的寒冬時節，學生們其實更需要一股溫暖的春風，更需要讓他們心情振奮的活動。如何讓農曆春節氣息吹入美國校園？中文教師在微信群裡群策群力，一位老師的尋找五福創意讓大家叫好。中國人把幸福完美人生概括成福祿壽喜財的五福，歲首時更是要討吉利喜慶，彼此拜年祝願五福臨門、三陽開泰。尋找五福，即把每一福字做出QR code，分藏在校園，學生找到後掃描，出現google form，表格上有簡單的五福講解和問題，對中國文化一無所知的學生都可以現學現答，最先收集齊五福並答對題的人得獎，得獎人數和獎品可以視老師們的預算而定。

中文老師們動了起來，以五福祝願學生，在此也祝福親愛的讀者們虎年吉祥，五福臨門。