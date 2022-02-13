每周一書／生命饗宴 分享獨特職涯

生命饗宴。（圖：三民書局提供）

一個人的職場生涯，可以經歷多少產業？屢敗屢戰，燃燒生命般的職涯，算不算成功？擁有斜槓人生的王志強，以文字記錄了他百轉千迴的獨特職涯。

1988年，30歲的王志強取得美國航太 博士學位，進入麥道太空 公司任職，他的一生原本可能會像上世紀的留美學人，在美國工作直到退休。但是命運弄人，在王志強工作的數年間，美蘇冷戰結束，柏林圍牆倒塌，歐美航太工業的不景氣給予亞洲國家發展航空工業的難得契機。

1992年，王志強舉家返台加入台翔航太，協助發展台灣的民航機工業，本來以為台翔航太可以像1987年成立的台積電 一樣，成為台灣發展經濟的支柱產業。沒有想到政治力介入公司經營，再加上同事間的同室操戈，台翔航太最終沒能開花結果，王志強選擇離開了這個他最熟悉、也最熱愛的領域，進入完全陌生的管理顧問業。

接下來的20年，他歷經顧問、電子、網路、創投、傳產、光電、通訊、食品，以及養老產業，職場觸角橫跨美國、台灣和中國，參與並見證10個產業的更迭興替，波瀾起伏的職場生涯，彷彿是一場「生命饗宴」，每一次的工作轉換都有許多故事，每個產業都充滿高潮迭起的情節，有太多成功和失敗的經驗可供借鏡。

王志強在自序中提到，30年職場生涯經歷過10個不同產業，成功經驗雖然不多，但是失敗經歷卻是不勝枚舉，尤其是如何獲得十個不同產業雇主的青睞，如何屢戰屢敗、又屢敗屢戰，這種經歷在華人圈恐怕也不多見，或許還值得野人獻曝，分享一點自己在職場上的學習與成長。

本書將王志強的職場經歷以半自傳體方式記錄下來，儼然是一場與年輕人分享的「生命饗宴」；王志強表示，天下固然無不散的宴席，但是杯觥交錯之際，觀照生命的流逝，顯得格外的珍貴與清晰。