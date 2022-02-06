稅務漫談／小企業適用的退休計畫

很多小企業主和個體經營者有為自己和員工進行退休 儲蓄的打算，但並非都需要開設401(k)，因為401(k)的設立和管理較為複雜，管理費用也不低，小企業雇主可以尋求更為簡化的計畫，如SEP IRA、SIMPLE IRA和Solo 401(k)，其年度供款限額通常高於傳統IRA。

先來比較SEP IRA和SIMPLE IRA。SEP IRA的員工要求至少21歲，過去五年有三年在此公司供職，2022年薪資收入至少650元，合格員工必須100%參與計畫；SIMPLE IRA沒有歲數限制，但要求供職的過去兩年裡至少有5000元薪資，並且當年預計會有5000元薪資，要求相對較少。

SEP IRA 只允許雇主一方為自己和員工供款，雇主和員工必須獲得相同百分比的供款，而SIMPLE IRA 允許員工和雇主兩方參與供款。

SIMPLE IRA與SEP IRA的供款限制也不同，2022年SEP IRA的限額為員工薪資的25%或最高6萬1000元，以較低者為準，員工超過72歲也可以繼續選擇供款；SIMPLE IRA的員工供款限額為1萬4000元，年滿50歲的員工為1萬7000美元，雇主可以選擇配比（matching），比例上至每位員工供款的3%或全體合格員工薪資「非選擇性」（non-elective）的2%。

下面舉例說明。假設王小姐的公司提供SEP IRA，公司根據每年財政狀況，向王小姐的退休帳戶不定額供款（可高可低），公司的雇主和員工必須收到相同比例的供款（比如去年全員10%、今年全員15%），王小姐不可用自己的薪資向帳戶供款。

假設王小姐公司提供的是SIMPLE IRA，公司採用3%供款模式，王小姐當年沒有供款，公司也無需向其帳戶供款。假設王小姐公司提供的是SIMPLE IRA，薪資收入2萬4000元，公司採用的「非選擇性」（non-elective）2%供款模式，即便王小姐當年沒有從薪資中供款，雇主也要向她帳戶供款480元（即2萬4000元的2%）。

SEP IRA的開設和供款期限是雇主的報稅截止日（包括延期）；SIMPLE IRA的開設限期必須是當年的10月1日（除非是新公司），供款限期是雇主的報稅截止日（包括延期）。SEP IRA和SIMPLE IRA的供款對於都有延稅（tax-deferred）優惠，雇主自費出的供款可在雇主稅表 上作為員工福利費用扣減。

對於不合格的提前取款，SEP IRA有10%罰款，SIMPLE IRA的起始兩年為25%罰款，隨後年分均為10%。SEP IRA和SIMPLE IRA的免罰取款年紀和強制取款年紀均為59歲半和72歲。

一般來說，SIMPLE IRA 適合員工人數少於100人的企業，而任何規模的企業都可以使用SEP IRA。

再來說Solo 401(k)，適合只有雇主的企業（包括配偶）和個體經營者，雇主即為自己的員工，但該退休帳戶也分為雇主和雇員供款，雇主稅表上扣減公司出的供款，自己個人薪資上撥出以員工名義的供款。按照2022年的規則，雇員部分最多可以存2萬500元（年滿50歲2萬7000元），雇主部分最多可以存公司利潤的25%，兩項相加最多可以達到6萬1000元（年滿50歲6萬7500元）。如果配偶同為公司的雇主，他也具備相同的資格開設Solo 401(k)，這樣夫妻就可以抵兩倍的稅。

Solo 401(k)的供款額高於SEP IRA和SIMPLE IRA，沒有年齡或收入限制，但參與者必須是雇主自己，並且沒有全職的雇員（除配偶外）。其提前取款和強制供款要求都與普通401(k)相同。

Solo 401(k) 還可以有一個Roth功能，可以選擇全部或者部分存入Roth Solo 401(k)（類似Roth 401(k)），雖然不能抵稅，但由於不像Roth IRA 有收入的限制，非常適合高收入族群。（作者為註冊會計師）