旅遊／好導遊帶路 如活史書傍身

布達佩斯三一廣場的馬賽厄斯教堂。（圖片皆由作者提供）

出門遊山玩水，如果有一個好導遊重點提醒，告知當地風俗，遊興更勝。旅遊多次，「收集」了不少導遊體驗，以下一一簡述。

多瑙河沿岸國 歷史滿煙硝

沿著多瑙河，我們走訪鄰近國家。有「多瑙河的皇后」之稱的匈牙利布達佩斯，由多瑙河畔的布達和佩斯兩市組成，導遊是一位大學生，以英語解說歷史過往。從佩斯市的安德拉什大道經過匈牙利歌劇 院來到英雄廣場，聳立的千年紀念碑和馬扎爾民族英雄的騎馬英姿等雕像，展示這個民族的傳統和驕傲。

斯洛伐克共和國，首都布拉提斯拉瓦號稱「加冕之都」。從多瑙河上來就注意到山上的雄偉建築──布拉提斯拉瓦城堡，車子上行途中經過蘇聯紀念碑，記錄蘇聯時陣亡的6845名紅軍。

對小市民來說，此處提供的景觀無可比擬，也是散步休閒的好地方。如今這個歷經滄桑的東歐小國藉著汽車、鋼鐵製造崛起。我們的女導遊對二次大戰前後改變慷慨激昂，在舊市區解説歷史時，不忘推銷國民美食「羊起司麵疙瘩」。

有華爾滋城市之稱的維也納，史特勞斯的一首「藍色多瑙河」被譽為奧地利的地下國歌。透過導遊講解，了解奧國女皇泰瑞莎40年統治及生平，她在1740年至50年代下令建造美泉宮，用意為媲美法國凡爾賽宮；目前有1441個房間對外開放，集建築、文化、歷史光環於一身。

捷克南部的捷克克魯姆洛夫城堡像是童話城堡，導遊帶著我們從後花園進入State Castle，一路經過馬廐、空中橋廊、彩繪塔、城堡……到市政廣場，在有限的時間讓我們看到大部分的城景和拍照留念，控制好行程以便搭車趕回林茲。

遠眺雅典的衛城。（圖片皆由作者提供）

希臘西北角的科芙島，古碉堡和阿喀琉斯皇宮值得探訪。雅典的導遊是一位退休 女士，帶我們去衛城下面取景照相，又指點去哪家飾品店訂首飾、去哪裡上洗手間，方方面面都顧慮到，當然也不忘提醒離開時留下小費。

最好的導遊、最貼心的接待，莫過於我們在希臘第六大島愛奧尼亞海上凱法利尼亞島的停留了：同事兼好友每年暑假都要回故鄉度假探親，Maria和先生John在碼頭等我們下了遊輪，載我們兜風賞景、吃海鮮、喝飲料，海風徐徐，有什麼比他鄉遇故知更高興呢？

斯洛伐克的布拉提斯拉瓦城堡。（圖片皆由作者提供）

停留亞得里亞海小國──蒙特內哥羅（又譯黑山），在舊都策提涅，導遊強調此地物價低，因是用餐時間，我們跟著她走進一家小餐館，領教她說的「物超所值」午餐。

墨西哥 猶加敦半島上的奇琴伊察為知名景點，女導遊是位英文老師，從介紹馬雅文化到盛極而衰，鉅細靡遺，尤其解釋羽蛇神廟的Equinox光影如蛇形順階梯而下，需要一些想像力去理解。

墨西哥奇琴伊察金字塔，面對鏡頭戴墨鏡為導遊。（圖片皆由作者提供）

秘魯利馬 基督像矗立

在利馬的總統府前看軍樂隊表演換班儀式，才知道那首「老鷹之歌」是秘魯的國歌；因為小隊長堅持要上山看基督像，在那個荒涼的山頂，看到了121英尺高的巨作。眺望遠方，遙望太平洋，命運讓我們來到這個南美小國，目睹百萬華人在黃沙飛揚的異鄉奮鬥的歷史；多虧教會教友──台灣的旅行社小姐幫忙，指引我們何處購物、用餐、安排叫車，實實在在的「地陪」，否則真是出門日日難呀！

利馬基督像。（圖片皆由作者提供）

看過大峽谷、走過黃石公園，太魯閣的河水潺潺細流。飄泊異鄉多年，有幸能夠走過千山萬水，天涯若比鄰，午夜夢迴，何處才是人生旅途的最後落腳點？

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