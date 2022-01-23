我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

醫藥短波／腸道不順「按摩」紓解便祕

顔世蓮

現代人的便祕問題，其實挺嚴重的。在美國成年人中有16%就有這個毛病，60歲以上的老年人有三分之一都受到便祕的困擾。

一般人都是靠服用大便軟化劑、瀉劑、栓劑和灌腸藥來減緩症狀。最近有許多科研報導，再次探討中國傳統以來的按摩壓腹方法，竟然與許多的西藥有異曲同工之效。

最大規模的一項臨床研究，是將傳統按摩和瀉藥Senokot 進行的比較。研究中將參與者分為兩組，一組接受常規傳統式的按摩，另一組則選用瀉藥。按摩業者是用手指、拇指和手掌在腹部按摩。

結果兩組參與者的便祕問題都達到緩解，排便增加甚至於能夠將累積在腸道中的廢物完全清除。

另外在2018年的臨床實驗發現，腹部按摩幫助將近200名便祕患者、大便失禁以及多發性大便硬化症患者。

另外一項研究，跟蹤將近100名患有慢性便祕的參與者，這些人每日接受結腸按摩20分鐘，連續四周。在治療期間，糞便顯著增加，濃稠度得到改善，使用瀉藥和栓劑的機率大大減少。而腹部按摩主要是四種運動，即是撫摸、輕揉、揉捏和震動，使得糞便能夠順利地通過結腸進入直腸。治療後，便祕症狀亦繼續有所改善，包括腹脹、腹痛和排便不全。參與者還報告說，生活質量和整體滿意度都有顯著改善。

根據美國腸胃科學會的建議，除了按摩腸道之外，平時一定要多攝取高纖維食物，保持規律運動和多喝水，還要適度的補充天然優質的油脂，預防便祕的發生。

便祕

上一則

每周一書／韓國瑜新書「韓先生來敲門」點亮善良微光

下一則

醫藥短波／新冠疫苗不是毒 沒必要排出

延伸閱讀

無麻醉腸鏡檢查

無麻醉腸鏡檢查
HiTRONS 大華府區店盛大新張 觸手可及的奢華 ~ 日本頂級按摩椅富士8500史上最低折扣

HiTRONS 大華府區店盛大新張 觸手可及的奢華 ~ 日本頂級按摩椅富士8500史上最低折扣

日本富士高端醫療按摩椅 春節特價

日本富士高端醫療按摩椅 春節特價
尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

熱門新聞

美國齒列矯正患者中，三分之二是兒童。(Getty Images)

封面故事／孩子齒列矯正怎麼做？家長傷腦筋

2022-01-16 13:31
擁有健康美麗的牙齒，更能綻放自信的笑容，齒列矯正的女性客戶居多。(Getty Images)

封面故事／孩子做齒列矯正 有3個手術標準

2022-01-16 15:17
Theranos創辦人荷姆斯曾經是萬眾矚目的大發明家，最後卻變成詐騙惡女。(取自Theranos)

新聞眼／惡血女王編造的矽谷鬼故事

2022-01-16 02:27
疫情仍是今年美國經濟最大風險之一。（路透）

大仁說財經／美經濟看好 但暗藏5變數

2022-01-16 02:12
早餐油條

料理功夫／早餐油條

2022-01-16 02:24
新購自住房並不能抵消出售舊自住房的資本利得稅，只有投資物業之間才可以進行「同類置換」。（Getty Images）

稅務漫談／直接賣房 還是做1031置換？

2022-01-16 02:09

超人氣

更多 >
別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了
沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道