醫藥短波／腸道不順「按摩」紓解便祕

現代人的便祕 問題，其實挺嚴重的。在美國成年人中有16%就有這個毛病，60歲以上的老年人有三分之一都受到便祕的困擾。

一般人都是靠服用大便軟化劑、瀉劑、栓劑和灌腸藥來減緩症狀。最近有許多科研報導，再次探討中國傳統以來的按摩壓腹方法，竟然與許多的西藥有異曲同工之效。

最大規模的一項臨床研究，是將傳統按摩和瀉藥Senokot 進行的比較。研究中將參與者分為兩組，一組接受常規傳統式的按摩，另一組則選用瀉藥。按摩業者是用手指、拇指和手掌在腹部按摩。

結果兩組參與者的便祕問題都達到緩解，排便增加甚至於能夠將累積在腸道中的廢物完全清除。

另外在2018年的臨床實驗發現，腹部按摩幫助將近200名便祕患者、大便失禁以及多發性大便硬化症患者。

另外一項研究，跟蹤將近100名患有慢性便祕的參與者，這些人每日接受結腸按摩20分鐘，連續四周。在治療期間，糞便顯著增加，濃稠度得到改善，使用瀉藥和栓劑的機率大大減少。而腹部按摩主要是四種運動，即是撫摸、輕揉、揉捏和震動，使得糞便能夠順利地通過結腸進入直腸。治療後，便祕症狀亦繼續有所改善，包括腹脹、腹痛和排便不全。參與者還報告說，生活質量和整體滿意度都有顯著改善。

根據美國腸胃科學會的建議，除了按摩腸道之外，平時一定要多攝取高纖維食物，保持規律運動和多喝水，還要適度的補充天然優質的油脂，預防便祕的發生。